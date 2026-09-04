Aryna Sabalenka se encara con un aficionado en el US Open que estaba fumando marihuana en las gradas (VIDEO)

El tema del olor a marihuana en el US Open ha sido una problemática para los jugadores desde el año pasado, pero en esta edición la paciencia de Aryna Sabalenka llegó a su fin y se encaró con un aficionado que estaba fumando en las gradas del Louis Armstrong Stadium. “Alguien está fumando marihuana. ¿Puedes hacer algo? Es que huele muy fuerte", le comentó la tenista a la juez.

Durante su enfrentamiento ante Kamilla Rakhimova, Aryna Sabalenka tenía el saque a su favor en el tercer juego del primer set cuando detuvo el partido para hablar con el aficionado y después fue con la juez de silla para mostrarle su descontento, la umpire hizo la seña del cigarro a sus compañeros.

Aryna Sabalenka had to speak to the umpire mid-match at the U.S. Open due to someone smoking weed:



“Someone is smoking weed. Do you mind? Because it’s so strong.”

pic.twitter.com/Fx2JnzZ6QN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 4, 2026

Aryna Sabalenka habla sobre el olor a marihuana en su partido

El tema sobre el olor a marihuana no solo quedó en la pista del Louis Armstrong Stadium, sino que también la tenista bielorrusa lo habló en la conferencia de prensa tras su victoria.

“Ahora mismo solo pienso en marihuana. Si siguen fumando, la que va a terminar drogada soy yo. Yo pensaba: ‘Chicos, hagan lo que quieran, fumar, lo que sea’. Pero, por favor, no lo hagan cerca de las pistas de tenis. Es un poco complicado lidiar con ese olor cuando intentas competir al máximo nivel».

La actual campeona del torneo afirmó que el olor podría deber a que “hacía algo de viento. No sé si venía del público o de fuera, porque el viento lo mete en el estadio. Solo espero que sean un poco más conscientes de esas cosas”.

Sabalenka: Dışarıda ne yaparsanız yapın ama kortlardan uzak durun 😄 pic.twitter.com/woCeCrFgC8 https://t.co/tA3oIV5i1s — Dodikan #Tennis (@Dogukandilber) September 4, 2026

Aryna Sabalenka avanza en el US Open para seguir peleando el tricampeonato

Aryna Sabalenka superó una dura prueba en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, dando otro paso en su intento por conquistar un tercer título consecutivo al vencer el viernes 6-3, 6-4 a Kamilla Rakhimova.

“En el segundo set jugó un tenis increíble. De verdad me exigió muchísimo en el segundo set y me encanta cuando sacan su mejor tenis porque realmente me empujan a mejorar”, dijo Sabalenka.

En su intento por convertirse en la primera jugadora en ganar tres títulos seguidos del US Open desde Serena Williams entre 2012 y 2014, Sabalenka se enfrentará a Diana Shnaider (15ta cabeza de serie) o Taylor Townsend en los octavos de final.

DCO