¡OFICIAL! Liga MX reprograma CINCO partidos por la Leagues Cup; conoce la nuevas fechas y horarios

La Liga MX reprograma cinco partidos por las semis y la final de Leagues Cup.

La Leagues Cup tiene a cuatro equipos mexicanos en las semifinales, por lo que la Liga MX tuvo que reprogramar cinco partidos del Apertura 2026 para que América, Toluca, León y Monterrey se pudieran enfocar en la antesala de la gran final del torneo internacional. En esta reprogramación hay cuatro compromisos de la Jornada 7 y uno de la Jornada 8.

“La Liga MX informa que, con fundamento en el Artículo 18 del Reglamento de Competencia de la Temporada 2026-2027, referente a las modificaciones de fechas y horarios en los calendarios de juego por la actividad de Clubes en torneos oficiales, los siguientes partidos dentro del Apertura 2026 de los Clubes Toluca, León, América y Rayados, serán reprogramados por su participación en las Semifinales, Final y tercer lugar de Leagues Cup 2026″, se puede leer en el comunicado.

La Liga BBVA MX informa la reprogramación de partidos del Torneo Apertura 2026 por la Fase Final de la Leagues Cup. 📰👇 pic.twitter.com/lARKuindhh — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 3, 2026

Partidos reprogramados del Apertura 2026 de la Liga MX

Los cuatro partidos que se reprogramaron en el Apertura 2026 fue porque los cuatro equipos estarán ocupados disputando los compromisos finales de la Leagues Cup.

Pumas vs León - 10 de septiembre del 2026 - 21:00 horas - Estadio Olímpico Universitario

Puebla vs Toluca - 15 de septiembre del 2026 - 19:00 horas - Estadio Cuauhtémoc

América vs Xolos - 28 de octubre del 2026 - 21:00 horas - Estadio Azteca

Querétaro vs Rayados - 14 de noviembre del 2026 - 17:00 horas - Estadio La Corregidora

León vs Atlético de San Luis - 14 de septiembre - 19:00 horas - Estadio León

El León es el equipo que será más exigido con estos cambios, ya que se miden a Pumas el 10 de septiembre y cuatro días después tienen su compromiso ante el Atlético de San Luis de la Jornada 8 del Apertura 2026.

DCO