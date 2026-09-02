¡OFICIAL! Liga MX reprograma CINCO partidos por la Leagues Cup; conoce la nuevas fechas y horarios

La Leagues Cup tiene a cuatro equipos mexicanos en las semifinales, por lo que la Liga MX tuvo que reprogramar cinco partidos del Apertura 2026 para que América, Toluca, León y Monterrey se pudieran enfocar en la antesala de la gran final del torneo internacional. En esta reprogramación hay cuatro compromisos de la Jornada 7 y uno de la Jornada 8.
“La Liga MX informa que, con fundamento en el Artículo 18 del Reglamento de Competencia de la Temporada 2026-2027, referente a las modificaciones de fechas y horarios en los calendarios de juego por la actividad de Clubes en torneos oficiales, los siguientes partidos dentro del Apertura 2026 de los Clubes Toluca, León, América y Rayados, serán reprogramados por su participación en las Semifinales, Final y tercer lugar de Leagues Cup 2026″, se puede leer en el comunicado.
Partidos reprogramados del Apertura 2026 de la Liga MX
Los cuatro partidos que se reprogramaron en el Apertura 2026 fue porque los cuatro equipos estarán ocupados disputando los compromisos finales de la Leagues Cup.
Toluca vence al León en Houston y es el primer finalista de la Leagues Cup 2026: resumen y goles
- Pumas vs León - 10 de septiembre del 2026 - 21:00 horas - Estadio Olímpico Universitario
- Puebla vs Toluca - 15 de septiembre del 2026 - 19:00 horas - Estadio Cuauhtémoc
- América vs Xolos - 28 de octubre del 2026 - 21:00 horas - Estadio Azteca
- Querétaro vs Rayados - 14 de noviembre del 2026 - 17:00 horas - Estadio La Corregidora
- León vs Atlético de San Luis - 14 de septiembre - 19:00 horas - Estadio León
El León es el equipo que será más exigido con estos cambios, ya que se miden a Pumas el 10 de septiembre y cuatro días después tienen su compromiso ante el Atlético de San Luis de la Jornada 8 del Apertura 2026.
DCO