Toluca vence al León en Houston y es el primer finalista de la Leagues Cup 2026: resumen y goles

Toluca, el primer invitado a la final de la Leagues Cup 2026. Los Diablos Rojos derrotaron al Club León en Houston para amarrar su boleto a la gran final de la Leagues Cup al ganar 2-0 en la cancha del Shell Energy Stadium, teniendo la oportunidad de ser el primer club mexicano en salir campeón del torneo internacional.

Los Diablos Rojos iniciaron el encuentro presionando a los Panzas Verdes y Javier Gandolfi lucía desesperado en su banca al ver que su equipo fue metido en su propio campo por el conjunto rival. El equipo de Antonio Mohamed encontró su primera anotación antes de irse al descanso.

¡Gol de los Diablos! 👹



Federico Pereira aparece para abrir el marcador en Houston y poner arriba a @TolucaFC antes del descanso ⚽️❤️‍🔥



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El primer tiempo terminó con la ventaja para el local administrativo que era el Toluca y aunque el León llegó como invicto en el torneo, en la cancha no demostraron el futbol que desplegaron en sus otros cuatro compromisos en el torneo.

Los Panzas Verdes tenían que ganar para clasificar a la final y amarrar su pase a la siguiente edición de la Concacaf Champions Cup, pero con este resultado deberán de ganar el partido por el tercer lugar si quieren meterse al torneo regional que se llevará a cabo en el primer semestre del siguiente año.