Fuera de Canchas

CEO del Mónaco muestra su tristeza por el fichaje caído de Erik Lira (VIDEO)

Erik Lira no pudo llegar a Europa por falta de tiempo en el mercado de fichajes y se quedará seis meses más en el Cruz Azul

Erik Lira no pudo llegar a Europa con el Mónaco.
Erik Lira no pudo llegar a Europa con el Mónaco. Foto: Mexsport/@AS_Monaco
Por:
Diego Chávez Ortiz

Erik Lira tendrá que quedarse en México seis meses más por su fichaje fallido con el AS Mónaco, pero el CEO del conjunto de la Ligue 1 habló sobre este tema y mostró en conferencia de prensa su descontento al no poder concretar el fichaje del mediocampista mexicano este verano.

“Estábamos muy tristes por la situación en torno a Erik Lira. Quiero agradecer al Cruz Azul por la forma en que lo hicieron todo con nosotros. El acuerdo estaba listo, el jugador estaba listo para viajar, solo quedaba presionar un botón, pero era obligatorio en el acuerdo que Balogun dejara el club para liberar una plaza extracomunitaria. Sinceramente espero que encuentre un buen club de primer nivel en Europa, se lo merece”, comentó Thiago Scuro.

Erik Lira ya tenía sus maletas para irse a Europa y reportar con el Mónaco

Erik Lira no entró a la convocatoria del Cruz Azul para enfrentar al Necaxa ya que su fichaje con el Mónaco estaba prácticamente cerrado, pero el mercado de piernas en Francia llegó a su fin antes de que el conjunto europeo pudiera cerrar la llegada del mexicano.

TE RECOMENDAMOS:
Erick Portillo disputará la final de la Wanda Diamond League.
Atletismo

¡HISTÓRICO! Erick Portillo se convierte en el primer mexicano en disputar la final de la Wanda Diamond League

Tras no poder darse su llegada al Mónaco, el mexicano tuvo que volver a deshacer sus maletas para volver a reportar con el Cruz Azul, esperando que en el mercado de invierno pueda intentar de nuevo irse a Europa antes de que el Mónaco pierda el interés por el.

Joel Huiqui deberá de recuperar a su jugador para esta campaña y que siga mostrando su nivel dentro de la Liga MX, ya que eso fue lo que lo llevó a que el Mónaco tuviera interés por él en el mercado de fichajes que acaba de terminar.

DCO

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Alan Mozo es presentando como refuerzo del Cruz Azul.
Futbol Mexicano

Alan Mozo es anunciado como nuevo jugador del Cruz Azul tras su paso por Pachuca


Google Reviews