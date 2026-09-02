CEO del Mónaco muestra su tristeza por el fichaje caído de Erik Lira (VIDEO)

Erik Lira tendrá que quedarse en México seis meses más por su fichaje fallido con el AS Mónaco, pero el CEO del conjunto de la Ligue 1 habló sobre este tema y mostró en conferencia de prensa su descontento al no poder concretar el fichaje del mediocampista mexicano este verano.

“Estábamos muy tristes por la situación en torno a Erik Lira. Quiero agradecer al Cruz Azul por la forma en que lo hicieron todo con nosotros. El acuerdo estaba listo, el jugador estaba listo para viajar, solo quedaba presionar un botón, pero era obligatorio en el acuerdo que Balogun dejara el club para liberar una plaza extracomunitaria. Sinceramente espero que encuentre un buen club de primer nivel en Europa, se lo merece”, comentó Thiago Scuro.

EN MÓNACO LAMENTAN QUE LIRA NO HAYA LLEGADO 😪



El director general del club declaró lo agradecido que está con Cruz Azul y su forma de negociar, además deseó que Erik Lira encuentre un gran equipo en Europa pic.twitter.com/h1cIrGLLxy — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 2, 2026

Erik Lira ya tenía sus maletas para irse a Europa y reportar con el Mónaco

Erik Lira no entró a la convocatoria del Cruz Azul para enfrentar al Necaxa ya que su fichaje con el Mónaco estaba prácticamente cerrado, pero el mercado de piernas en Francia llegó a su fin antes de que el conjunto europeo pudiera cerrar la llegada del mexicano.

Tras no poder darse su llegada al Mónaco, el mexicano tuvo que volver a deshacer sus maletas para volver a reportar con el Cruz Azul, esperando que en el mercado de invierno pueda intentar de nuevo irse a Europa antes de que el Mónaco pierda el interés por el.

Joel Huiqui deberá de recuperar a su jugador para esta campaña y que siga mostrando su nivel dentro de la Liga MX, ya que eso fue lo que lo llevó a que el Mónaco tuviera interés por él en el mercado de fichajes que acaba de terminar.

DCO