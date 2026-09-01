En Mónaco estaban ilusionados por Erik Lira y ahora sus aficionados explotan contra la directiva

Un sector de aficionados del Mónaco no tomó de buena manera la caída del fichaje del mexicano Erik Lira y explotó contra la directiva del club de la Ligue 1 por no concretar la llegada del mediocampista del Tricolor.

Las críticas de los seguidores del conjunto monegasco se centraron en los altos mandos del equipo, a los que le echaron en cara no haber contemplado el tema de la plaza extracomunitaria antes de que cerrara el periodo de transferencias.

#Deportes | SE CAE EL FICHAJE DE ERIK LIRA AL MÓNACO 🇲🇽❌🇫🇷



El mediocampista mexicano tenía prácticamente todo encaminado para convertirse en nuevo jugador del conjunto francés, pero la operación dependía de que Folarin Balogun saliera del Mónaco para liberar una plaza de… pic.twitter.com/zkrExNqWWR — Desde Otro Ángulo Mx | DOA MX (@DOA_MX) September 2, 2026

El mexicano Carlos Aviña, miembro de la estructura deportiva del Mónaco, y Thiago Scuro, director deportivo de Les Rouge et Blanc, fueron señalados por los aficionados del club como los principales responsables del fallido fichaje de Erik Lira, quien estaba ilusionado por comenzar su aventura en el futbol de Europa.

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Fallido fichaje de Erik Lira, la gota que derramó el vaso

La caída de la llegada de Erik Lira al Mónaco se unió a otros fallidos fichajes del club francés, lo que terminó de hacer explotar a sus aficionados.

La posible salida del mediocampista senegalés Lamine Camara también generó incertidumbre en el transcurso de las últimas horas.

La adición de Erik Lira al plantel del Mónaco parecía cerrada ante la también inminente salida de Folarin Balogun al Everton. Pero ninguna de las dos situaciones se concretó y la fanaticada del conjunto de la Ligue 1 no ocultó su molestia y enfado al respecto.

Tremenda jornada en las oficinas del AS Monaco:



Por la mañana llega a un acuerdo para la venta de Balogun. Su salida supone la llegada de Erik Lira al salir un extracomunitario.



Balogun falla reconocimiento médico y Erik Lira no ficha.



A las 22:30, el Monaco llega a un acuerdo… — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) September 1, 2026

“Venga, estoy destrozado por él”, escribió uno de los aficionados del Mónaco luego de que no se concretó la llegada del seleccionado tricolor al equipo francés.

Se aleja el sueño europeo de Erik Lira

La caída del fichaje de Erik Lira con el Mónaco alejó al mexicano de cumplir su sueño de jugar en Europa, por lo menos en el corto plazo.

Los mercados de fichajes en Portugal y en Grecia cierran el próximo 15 de septiembre, por lo que lucen todavía como opciones para que fiche con algún club de esas ligas; a diferencia de la Eredivisie (Países Bajos) o la Jupiter Pro League (Bélgica), cuyos periodos de transferencias culminan esta semana.

De momento, Erik Lira se mantendrá en el plantel del Cruz Azul para lo que resta del Apertura 2026, torneo en el que La Máquina busca el bicampeonato de la Liga MX.

EVG