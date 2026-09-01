Guillermo Almada da detalles de la llegada de Carlos Álvarez al América; “Lo conocemos...” (VIDEO)

El director técnico del América, Guillermo Almada, rompió el silencio acerca de la inminente llegada del español Carlos Álvarez a la plantilla del club para el Apertura 2026, y aseguró que lo vio de cerca luego de su paso por los banquillos del Real Valladolid y el Real Oviedo.

Sin embargo, el timonel uruguayo dejó en claro que todavía no se concreta el fichaje del mediocampista con los de Coapa, cuyo banquillo ocupa a partir del actual semestre, y afirmó que el jugador de 23 años fortalecería la plantilla de las Águilas.

"ES UN FUTBOLISTA CON MUY BUENAS CONDICIONES" 🗣️🇪🇸🦅



Guillermo Almada habla la posible llegada de Carlos Álvarez al Club América#ASClaroW #AquiPasa pic.twitter.com/CA0PvwrX9t — Claro Sports (@ClaroSports) September 2, 2026

“Nosotros lo hemos dicho: estamos intentando completar la plantilla para que la competencia interna sea fuerte. Es un futbolista con buenas condiciones, lo conocemos de nuestro pasaje por el futbol español, pero es una oportunidad que todavía no está concreta. Veremos qué sucede en el futuro”, aseveró Guillermo Almada respecto a la posible llegada de Carlos Álvarez al América.

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Carlos Álvarez, competencia para Alejandro Zendejas

La llegada de Carlos Álvarez al América sería para que el español compita por la titularidad con Alejandro Zendejas, pues el mediapunta español también juega como lateral derecho.

Diversos medios locales reportan que el oriundo de Sanlúcar la Mayor, Sevilla, aceptó la oferta del conjunto azulcrema, por lo que el Levante, escuadra en la que militaba desde la Temporada 2023-2024, ya lo dio de baja.

Carlos Álvarez firmaría un contrato de tres campañas con el América, que pagaría más de 5 millones de dólares por el futbolista español.

La trayectoria de Carlos Álvarez antes del América

El español Carlos Álvarez Rivera debutó como futbolista en 2019 con el Sevilla Atlético, el equipo filial del Sevilla, donde estuvo hasta la Temporada 2022-2023, en la que tuvo la oportunidad de disputar un partido con el primer equipo de los Nervionenses.

Se unió al plantel del Levante en el periodo 2023-2024. Fue pieza fundamental para que los Granotas lograrán el ascenso a la Primera División de España al culminar la Campaña 2024-2025.

Carlos Álvarez solamente ha jugado 45 minutos con el Levante en la nueva temporada, los cuales fueron en la derrota por 3-0 a manos del Espanyol en la Jornada 1 de LaLiga.

EVG