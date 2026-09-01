Judoca denuncia ser víctima de gordofobia y advierte que tomará medidas legales

La judoca francesa Léa Fontaine denunció haber sido víctima de burlas por su físico.

La judoca francesa Léa Fontaine, número 1 del mundo, denunció haber sido víctima de gordofobia e insultos hacia su aspecto físico en las redes sociales, motivo por el cual, aseguró, tomará medidas legales para que esta situación se detenga.

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, Léa Fontaine, quien recientemente derrotó a su compatriota Romane Dicko en la final de +78kg del Grand Slam de Lausana, dejó en claro que está abierta a la crítica deportiva pero no a las burlas hacia su persona.

“Respeto la crítica deportiva, los análisis técnicos y el debate con diversidad de opiniones. Forman parte del deporte de alto nivel. En cambio, las burlas repetidas, los ataques dirigidos a mi físico y los comentarios destinados a denigrarme personalmente superan los límites de un intercambio deportivo normal”, escribió la judoca de 25 años de edad.

Judoca tomará medidas tras ser víctima de burlas

Léa Fontaine dio a conocer que con la asesoría de su abogado tomará las medidas correspondientes para ponerle un alto a las personas que se burlaron de su físico.

La judoca francesa adelantó que tomará “las medidas oportunas con respecto a las declaraciones que superen los límites de la crítica deportiva y del respeto debido a la persona”.

Léa Fontaine también hizo énfasis en que un deportista no puede dejar pasar desapercibidos comentarios despectivos aunque haya conseguido un importante logro.

“Una victoria puede ser objeto de debate. Un atleta no debería tener que aceptar ser humillado o reducido a su apariencia física simplemente por ganar una competición”, remarcó la integrante del club Sainte-Geneviève Sports (Essonne).

Judoca recibe apoyo de la Federación Francesa

La Federación Francesa de Judo manifestó su respaldo a Léa Fontaine luego de haber sido víctima de gordofobia tras su coronación en el Grand Slam de Lausana.

“Número 1 del mundo: más que merecido. ¡Estamos contigo, campeona!“, fue el mensaje con la que asociación le hizo saber su apoyo a la también monarca del Campeonato Europeo de Judo por Equipo Mixto de 2022.

EVG