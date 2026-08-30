Toluca golea a Juárez en el Nemesio Diez de cara a afrontar las semifinales de Leagues Cup; resumen y goles

El Toluca recibió a Juárez en la cancha del Estadio Nemesio Diez y los Diablos Rojos terminaron llevándose la victoria por marcador de 4-0 con lo que suman su cuarta victoria de la temporada y llegan a 13 puntos en la campaña local.

El primer gol de los locales llegó al minuto 10 de tiempo corrido cuando el equipo local armó una estupenda jugada colectiva desde su campo y Everardo López fue el encargado de servir la esférica para Helinho. El brasileño se lució con su definición con el talón para vencer el marco de Sebastián Jurado.

A pesar de que el equipo de Antonio Mohamed perdió a Paulinho por una dura lesión, los demás atacantes choriceros han demostrado el gran nivel en la Liga MX y la Leagues Cup para ser una de las mejores plantillas del futbol mexicano.

Oswaldo Virgen había anotado el segundo tanto del Toluca en el compromiso, pero el tanto fue anulado a los 18 minutos de juego, pero al 34′ de tiempo corrido Helinho llegó a línea de fondo y sirvió para sus compañeros con un centro raso, afortunadamente para el brasileño el balón se estrelló en Jesús Murillo y se coló en la cabaña de los Bravos.

Los pupilos de Antonio Mohamed se fueron al descanso con la ventaja en el marcador por dos goles a cero y siendo mucho mejor en el terreno de juego que el Juárez, equipo que se encuentra en el fondo de la tabla general después de seis jornadas con cero puntos acumulados en el certamen.

¡GOL DEL TOLUCA! 🔥 Cayó el tercero gracias a Virgen ⚽ #TuLigaLateAqui pic.twitter.com/MPp4OJ5pGX — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 31, 2026

Oswaldo Virgen no se quedaría de brazos cruzados después de su anotación anulada y al minuto 73 de juego aprovechó un rebote dentro del área para mandar la esférica al fondo de las redes y aumentar la ventaja para los Diablos Rojos a tres anotaciones.

Federico Viñas, el refuerzo de los choriceros para el Apertura 2026, marcó el último tanto de la noche para el Toluca. Oswaldo Virgen le cedió la esférica al delantero uruguayo para que pusiera cifras definitivas en el marcador a falta de 10 minutos en el compromiso.

El siguiente compromiso de los Diablos Rojos será el próximo 2 de septiembre del 2026 cuando se enfrenten al Club León en la cancha del Shell Energy Stadium en Texas para disputar las semifinales de la Leagues Cup en busca de llegar a la final del torneo internacional.

DCO