Exjugador de Chivas fue exhibido en redes sociales al estar relacionado con las apuestas (FOTOS)

El nombre de Dieter Villalpando volvió a sonar con fuerza en redes sociales después de tiempo, pues el exfutbolista de las Chivas fue exhibido por el tipster Cristian Rey en la red social X enseñando las conversaciones en las que el futbolista mexicano le pide ingresar a sus grupos de apuestas.

En las capturas de pantalla que compartió el apostador se puede leer que Dieter Villalpando le escribe con insistencia a Cristian Rey y uno de sus mensajes fue “Qué onda Criz, quiero entrar el grupo como es el rollo”, aunque el problema vino después.

Oye, @LigaMXExpansion, uno de sus futbolistas lleva más de un año pidiéndome entrar a mis grupos de apuestas. Nunca le respondí porque, al parecer, yo cuido más su carrera que él.



Hoy se enojó porque perdí un free pick.



Por favor, hagan algo. Está dañando la imagen de la Liga👏🏻 pic.twitter.com/Ms2ZKXLlZ6 — Cristian Rey (@SoyCristianRey) September 3, 2026

El tema es que el exjugador de las Chivas aún sigue en activo con el Tepatitlán de la Liga de Expansión y ningún jugador puede estar involucrados en apuestas y menos que tengan que ver con el deporte que practican, razón por la que Cristian Rey lo exhibió en redes sociales y mandó un mensaje para la segunda división mexicana.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Monterrey vence al América en tanda de penaltis y es el segundo finalista de la Leagues Cup

“Oye, Liga MX Expansión, uno de sus futbolistas lleva más de un año pidiéndome entrar a mis grupos de apuestas. Nunca le respondí porque, al parecer, yo cuido más su carrera que él. Hoy se enojó porque perdí un free pick. Por favor, hagan algo. Está dañando la imagen de la Liga”, escribió el apostador.

Lo que Cristian Rey explicó fue que Dieter Villalpando le escribió “eres un pende... jajaja” después de que una de sus apuestas gratuitas no fuera ganadora, razón por la que le contestó y le puso “al menos no juego en el Tepatitlán de la Liga de Expansión”.

Las conversaciones entre Cristian Rey y Dieter Villalpando. ı Foto: Captura de Pantalla

No es la primera vez que Dieter Villalpando está envuelto en una polémica

Lamentablemente no es la primera vez que el exjugador de las Chivas está envuelto en una polémica o un escándalo, ya que hace menos de siete años estuvo en un problema extra cancha.

Fue en 2020 cuando Dieter Villalpando fue acusado por agresión sexual en contra de una mujer cuando todavía formaba parte del Rebaño Sagrado, la razón por la que el conjunto jalisciense decidió terminar con su relación con el mexicano.

Aunque fue acusado por un tema de agresión sexual, Dieter Villalpando decidió no presentarse a la audiencia sobre esta polémica, la cual se llevó a cabo en 2022.

DCO