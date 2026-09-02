Monterrey vence al América en tanda de penaltis y es el segundo finalista de la Leagues Cup

América y Monterrey protagonizaron la segunda semifinal de la Leagues Cup, la cual se tuvo que definir en la tanda de penaltis y fue el conjunto regiomontano el que se clasificó a la gran final del torneo para verse las caras con Toluca.

Las acciones de peligro en el primer tiempo fueron para la escuadra de Guillermo Almada, pues lograron dos tiros a puerta y la Pandilla no logró probar a Rodolfo Cota durante los 45 minutos.

¡Pero qué hiciste, Diego Rossi! 🔥



Golazo de @Rayados que está venciendo a las Águilas con esta genialidad. 😱#LMXLC2026 | #AME | #MTY | #SF



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¡Pero qué golazo! 🔥



El control, la definición y la obra de arte para empatar para el @ClubAmerica. 🦅#LMXLC2026 | #AME | #MTY | #SF



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La primera mitad terminó con par de roscas en el marcador, aunque la segunda mitad fue totalmente distinta, ya que entre ambas instituciones se anotaron cuatro goles en la parte complementaria para ponerle nerviosismo al encuentro hasta el silbatazo final.

Los primeros en hacerse presentes en el marcador fueron los pupilos de Matías Almeyda. Al minuto 49 de juego Diego Rossi sacó un disparo desde la banda izquierda con dos rivales encima y terminó techando a Rodolfo Cota para mandar la de gajos al fondo de las redes azulcremas.

Sin embargo, las Águilas no tardaron en conseguir el empate para mantenerse dentro del juego. En una jugada a balón parado, la número cinco le cayó a Ramón Juárez, el defensa mexicano se quitó a un rival y definió pegado al poste derecho de Esteban Andrada.

¡Así fue el segundo gol del Ame esta noche! 🫪



Alan Cervantes le pegó desde fuera del área e hizo estallar a la afición de las Águilas. 🦅#LMXLC2026 | #AME | #MTY | #SF



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¡Se prendió esto! 🔥@Rayados recupera el empate desde los 11 pasos tras un gran cobro de Lucas Ocampos. 👏#LMXLC2026 | #AME | #MTY | #SF



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El América aprovechó el buen momento que atravesaba en el partido y al minuto 63 de juego apareció Alan Cervantes en la frontal del área para sacar un remate al segundo poste de Andrada y conseguir la remontada para los azulcremas, aunque el gusto les duró poco.

Kevin Álvarez se equivocó y cometió una falta dentro del área sobre Orbelín Pineda, acción en la que el árbitro central no dudo en marcar la pena máxima y Lucas Ocampos cambió el penalti por gol para emparejar los cartones a 20 minutos de terminar el compromiso.

Para definir al segundo finalista de la Leagues Cup se necesitó de la tanda de penaltis, en la que el América inició pateando, Raphael Veiga no falló y del lado del Monterrey Luca Orellano mandó el balón al fondo de las redes.

DCO