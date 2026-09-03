Toluca vs Monterrey: Cuándo, dónde ver y a qué hora se jugará la final de la Leagues Cup 2026

Toluca y Monterrey se verán las caras en la final de la Leagues Cup.

La Leagues Cup está a un partido de llegar a su fin y este miércoles se dieron a conocer a los dos clubes que disputarán la final del torneo binacional este fin de semana. El Toluca se convirtió en el primer invitado al partido por el título tras conseguir la victoria sobre el León.

Por primera vez desde que se cambio el formato de la Leagues Cup, un equipo de la Liga MX levantará el trofeo del torneo internacional en Estados Unidos. Después de que la Major League Soccer (MLS) dominó el certamen durante tres torneos consecutivos.

¡THE FINAL IS SET! 🏆



Los Diablos del @TolucaFC y @Rayados de Monterrey definirán al nuevo campeón de #LeaguesCup2026 next Sunday, September 6 🔥 pic.twitter.com/GodlkRJ7h4 — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 3, 2026

¿Cuándo, dónde ver y a qué hora será la final de la Leagues Cup?

La final de la Leagues Cup definirá al primer campeón mexicano del torneo internacional. El Toluca y el Monterrey se verán las caras el próximo domingo 6 de septiembre para definir al nuevo mandamás el certamen binacional.

Fecha: domingo 6 de septiembre del 2026

Hora: Por confirmar

Estadio: Por confirmar

Transmisión: Apple TV

Los Diablos Rojos pueden conseguir su segundo trofeo internacional en el año y la Pandilla podría llevar a sus vitrinas el cetro por primera vez en su historia. El equipo de Antonio Mohamed es el actual campeón de la Concacaf Champions Cup.

¡La gloria de #LeaguesCup2026 se define entre Diablos y Monterrey! 😮‍💨



36 teams began the journey. Only two remain with a chance to fight for the title, ¿@TolucaFC o @Rayados? 🏆 pic.twitter.com/kAiPiOcYqK — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 3, 2026

Toluca y Monterrey no solo se juegan un título en la gran final

El Toluca y el Monterrey definirán al nuevo campeón de la Leagues Cup y al primer mandamás mexicano que levantará el título desde que cambio de formato el certamen entre la Liga MX y la Major League Soccer (MLS).

Aunque las dos instituciones no solo se juegan un título, ya que también están en disputa un mejor lugar de inicio para la Concacaf Champions Cup, ya que el campeón evita la Ronda 1 e inicia su camino en el torneo regional desde los octavos de final.

Otro club que se juega algo en el final de la competencia es el León, pues debe de ganarle al América para quedar como el tercer puesto de la competencia y así amarrar su pase a la Concachampions.

DCO