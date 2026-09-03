Toluca vs Monterrey: Cuándo, dónde ver y a qué hora se jugará la final de la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup está a un partido de llegar a su fin y este miércoles se dieron a conocer a los dos clubes que disputarán la final del torneo binacional este fin de semana. El Toluca se convirtió en el primer invitado al partido por el título tras conseguir la victoria sobre el León.
Por primera vez desde que se cambio el formato de la Leagues Cup, un equipo de la Liga MX levantará el trofeo del torneo internacional en Estados Unidos. Después de que la Major League Soccer (MLS) dominó el certamen durante tres torneos consecutivos.
¿Cuándo, dónde ver y a qué hora será la final de la Leagues Cup?
La final de la Leagues Cup definirá al primer campeón mexicano del torneo internacional. El Toluca y el Monterrey se verán las caras el próximo domingo 6 de septiembre para definir al nuevo mandamás el certamen binacional.
América sigue sin ganar un título internacional... ya va una década
- Fecha: domingo 6 de septiembre del 2026
- Hora: Por confirmar
- Estadio: Por confirmar
- Transmisión: Apple TV
Los Diablos Rojos pueden conseguir su segundo trofeo internacional en el año y la Pandilla podría llevar a sus vitrinas el cetro por primera vez en su historia. El equipo de Antonio Mohamed es el actual campeón de la Concacaf Champions Cup.
Toluca y Monterrey no solo se juegan un título en la gran final
El Toluca y el Monterrey definirán al nuevo campeón de la Leagues Cup y al primer mandamás mexicano que levantará el título desde que cambio de formato el certamen entre la Liga MX y la Major League Soccer (MLS).
Aunque las dos instituciones no solo se juegan un título, ya que también están en disputa un mejor lugar de inicio para la Concacaf Champions Cup, ya que el campeón evita la Ronda 1 e inicia su camino en el torneo regional desde los octavos de final.
Otro club que se juega algo en el final de la competencia es el León, pues debe de ganarle al América para quedar como el tercer puesto de la competencia y así amarrar su pase a la Concachampions.
DCO