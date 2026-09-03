América sigue sin ganar un título internacional... ya va una década

América lleva 10 años sin poder levantar un título internacional y el Monterrey vuelve a truncar el sueño azulcrema al dejar fuera de la Leagues Cup a las Águilas en las semifinales del torneo tras ganar en la tanda de penaltis por marcador de 5-4.

La última vez que los de Coapa levantaron un título fuera de México fue en abril de 2016, cuando vencieron a Tigres en la final de la Concachampions; desde ese momento, las vitrinas no han vuelto a recibir un cetro internacional.

Los primeros en hacerse presentes en el marcador fueron los pupilos de Matías Almeyda. Al minuto 49 de juego, Diego Rossi sacó un disparo desde la banda izquierda con dos rivales encima y terminó techando a Rodolfo Cota para mandar la de gajos al fondo de las redes azulcremas.

El dato: Después de los rumores, se dio a conocer la reprogramación que tendrán los partidos de los semifinalistas de la Leagues Cup que se disputarán a mediados de septiembre.

Sin embargo, las Águilas no tardaron en conseguir el empate. En una jugada a balón parado, el número cinco le cayó a Ramón Juárez; el defensa mexicano se quitó a un rival y definió pegado al poste derecho de Esteban Andrada.

El América aprovechó el buen momento que atravesaba en el partido y al minuto 63 apareció Alan Cervantes en la frontal del área para sacar un remate al segundo poste de Andrada y conseguir la remontada para los azulcremas.

Kevin Álvarez se equivocó y cometió una falta dentro del área sobre Orbelín Pineda, acción en la que el árbitro central no dudó en marcar la pena máxima y Lucas Ocampos cambió el penalti por gol para emparejar los cartones a 20 minutos de terminar el compromiso.

Para definir al segundo finalista de la Leagues Cup se necesitó de la tanda de penaltis, en la que el América inició pateando, Raphael Veiga no falló y del lado del Monterrey Luca Orellano mandó el balón al fondo de las redes. Alan Cervantes fue el villano para las Águilas al errar desde los 11 pasos y darle el boleto a los Rayados.

6 goles goles suma Lucas Ocampo en la temporada

Los Diablos Rojos derrotaron al Club León en Houston para amarrar su boleto a la gran final de la Leagues Cup al ganar 2-0 en la cancha del Shell Energy Stadium.

Federico Pereira remató desde fuera del área con una volea a los 41 minutos de haber iniciado el compromiso. El defensa uruguayo direccionó la de gajos a uno de los postes y con ayuda del metal logró poner el 1-0 en el marcador a favor de los Diablos Rojos en el cotejo.

El primer tiempo terminó con la ventaja para el local administrativo, que era el Toluca, y aunque el León llegó como invicto en el torneo, en la cancha no demostraron el futbol que desplegaron en sus otros cuatro compromisos en el torneo.

Los Panzas Verdes tenían que ganar para clasificar a la final y amarrar su pase a la siguiente edición de la Concachampions, pero con este resultado deberán llevarse el partido por el tercer lugar si quieren meterse al torneo regional.

Federico Viñas fue el encargado de ampliar la ventaja para los choriceros. Quedó solo frente a Óscar García y mandó la pelota al fondo de las redes para sentenciar el encuentro al 69′.

Los Diablos no contarán con Bruno Méndez para la gran final después de que el uruguayo fuera expulsado al 89’.

Álvarez aterriza en el nido

El Club América anunció en sus redes sociales el fichaje del mediocampista español Carlos Álvarez, quien llega procedente del Levante.

“¡Bienvenido al más grande de México, Carlos Álvarez!”, fue el mensaje con el que se presentó al ibérico. Por la mañana de ayer un directivo del equipo español adelantó el movimiento, pero no fue hasta la tarde que las Águilas lo oficializaron.

El Levante de España se tomó el tiempo de agradecerle a su jugador por el tiempo que defendió la playera del equipo, así como decirle: “te deseamos la mejor de las suertes y los mayores éxitos en tu nueva etapa profesional”.

El jugador cierra su etapa como levantinista después de disputar un total de 105 encuentros en los que ha anotado 14 goles y ha repartido 14 asistencias. Unos números que quedarán para siempre ligados a uno de los momentos más importantes de la historia reciente del club.

La tarde del 25 de mayo de 2025, en El Plantío, en el minuto 96, el gol del sevillano desató la locura y dio al Levante UD una victoria que permitió celebrar el regreso a la máxima categoría del futbol español.