¡Terror en la Fórmula 3! Un monoplaza se incendia y otro sale volando en el Sprint del GP de Italia (VIDEO)

Un accidentado Sprint resultó el del Gran Premio de Italia de Fórmula 3.

La carrera Sprint del Gran Premio de Italia en la Fórmula 3 vivió momentos de terror, luego de que un monoplaza se incendió mientras otro salió volando después de un choque.

El motor del brasileño Pedro Clerot, de Rodin Motorsport, prendió en fuego al final de la recta principal de la décima vuelta de la carrera.

XIE GOES AIRBORNE 🤯💥



A huge incident at the first corner, with both Gerrard and Woohyun thankfully walking away 🙌#F3 #ItalianGP pic.twitter.com/8594A3TXqu — Formula 3 (@Formula3) September 5, 2026

Prácticamente a la par, Gerrard Xie, volante de DAMS Lucas Oil, chocó contra Woohyun Shin, de Hitech, mientras intentaba meterse por el interior de la primera curva. Este hecho derivó en que el monoplaza de Xie saliera volando en la chicane de Rettifilo.

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¿Cuál es el estado de los pilotos que chocaron en la Fórmula 3?

El accidente en el Sprint del Gran Premio de Italia de Fórmula 3 quedó como algo anecdótico, pues tanto Gerrard Xie como Woohyun Shin resultaron ilesos.

Ambos pilotos salieron de sus respectivos monoplazas por su propio pie en el Autódromo Nacional de Monza, donde el japonés Tatio Kato, de ART Grand Prix, consiguió el triunfo.

Huge incident between Xie and Shin at T1 🤯💥



Great to see both drivers walk away 👊#F3 #ItalianGP | LAP 10/18 🚨 pic.twitter.com/7HxSz5m9TN — Formula 3 (@Formula3) September 5, 2026

Por su parte, el brasileño Pedro Clerot también se encuentra en buen estado, pese a que el problema de su motor lo obligó a abandonar el Sprint cuando marcha líder.

¿Quién es líder del campeonato de pilotos en la Fórmula 3?

El británico Freddie Slater, de Trident, marcha líder del campeonato de pilotos de la Fórmula 3 con una cosecha de 132 unidades.

Por su parte, el mexicano Ernesto Rivera, de Campos Racing, se ubica en el cuarto sitio con 72 puntos.

EVG