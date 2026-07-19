¡Orgullo mexicano! Ernesto Rivera conquista Spa y hace sonar el Himno Nacional en la Fórmula 3

Con 17 años, Ernesto Rivera sigue consolidándose como una de las grandes promesas del automovilismo mexicano.

El automovilismo mexicano volvió a celebrar a lo grande. Ernesto Rivera conquistó este domingo la Carrera Principal de la FIA Fórmula 3 durante el Gran Premio de Bélgica 2026, disputado en el legendario circuito de Spa-Francorchamps, firmando una de las victorias más importantes de su joven carrera.

El piloto de Campos Racing, integrante de la academia Red Bull, arrancó desde la cuarta posición y cruzó la meta con un tiempo de 34:44.732, superando por 1.685 segundos al japonés Hiyu Yamakoshi, mientras que el británico Freddie Slater completó el podio en la tercera posición.

What a start to Sunday in Spa! 🇧🇪



A second @Formula3 victory of the season for Ernesto Rivera! 🏆#RedBullRacing || #BelgianGP pic.twitter.com/MZjHCVao4G — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 19, 2026

Una remontada brillante para conquistar Spa

La carrera cambió de rumbo desde la salida. Aunque Freddie Slater partió desde la pole position, perdió rápidamente el liderato, mientras que un Safety Car provocado por el abandono de Yevan David reagrupó al pelotón durante las primeras vueltas.

Cuando volvió la bandera verde, Rivera comenzó su ataque. En la vuelta nueve superó a Tuukka Taponen para colocarse tercero y, apenas un giro después, rebasó a Yamakoshi, pese a un ligero contacto que dañó parte de su alerón delantero.

La maniobra decisiva llegó en la vuelta 12, cuando aprovechó el DRS y el rebufo para dejar atrás a Slater y apoderarse del liderato. A partir de ese momento, el mexicano impuso un ritmo sólido que nadie pudo igualar hasta recibir la bandera a cuadros.

"Fue una carrera muy divertida, con muchos rebases y mucha degradación, pero pudimos pelear bien“, declaró Rivera tras celebrar su triunfo.

¡ASÍ SONÓ EL HIMNO MEXICANO EN LA FÓRMULA 3! 🇲🇽💚



Ernesto Rivera conquistó la Feature Race de la Fórmula 3 en Spa-Francorchamps tras protagonizar una espectacular remontada. pic.twitter.com/KkayYFMsO6 — Tony Lucena (@_TonyLucena) July 19, 2026

Rivera ya pelea entre los mejores del campeonato

La victoria representa la segunda del mexicano en la temporada 2026, luego de haber ganado previamente la Sprint Race de Spielberg, pero significa su primer triunfo en una Carrera Principal dentro de la FIA Fórmula 3.

Además, el resultado confirma la recuperación del joven piloto, quien se perdió las primeras dos carreras del campeonato debido a una lesión en la espalda y, aun así, ha logrado colocarse entre los protagonistas del serial.

ERNESTOOOO!!!! 👏👏👏



The Campos driver takes his second win of the season after a stunning drive in the Spa Feature! 🥇#F3 #BelgianGP pic.twitter.com/xgAHqzmKVq — Formula 3 (@Formula3) July 19, 2026

Con los 25 puntos obtenidos en Bélgica, Ernesto Rivera ascendió hasta la quinta posición del Campeonato de Pilotos, con 56 unidades, mientras que Ugo Ugochukwu continúa al frente con 104 puntos, apenas uno por encima de Freddie Slater.

Por equipos, Campos Racing reforzó su liderato con 225 puntos, seguido por Trident con 168 y Van Amersfoort Racing con 131.

La siguiente cita para el mexicano será del 24 al 26 de julio en el Hungaroring, donde buscará mantener su gran momento y seguir acercándose a la pelea por el campeonato de la Fórmula 3.

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