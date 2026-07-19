Las similitudes entre el gol de Andrés Iniesta en Sudáfrica 2010 y el de Ferrán Torres en la final del Mundial 2026 (VIDEO)

España volvió a romper el empate en una Final del Mundial gracias a un gol en la prórroga.

La historia volvió a repetirse para España en una final de la Copa del Mundo. Cuando el partido frente a Argentina parecía encaminado a definirse desde el punto penal, apareció Ferrán Torres para marcar el gol que le dio a La Roja el título del Mundial 2026, una anotación que inevitablemente recordó a la obra maestra de Andrés Iniesta en Sudáfrica 2010.

El delantero español encontró un balón dentro del área al inicio del segundo tiempo extra y, tras una asistencia de cabeza de Nico Williams, conectó un potente disparo que venció a Emiliano “Dibu” Martínez, desatando la euforia española y asegurando la segunda estrella mundial para su selección.

🇪🇸 GOOOOOOL DE ESPAÑAAA. GOL DE FERRAN TORRES Y ESPAÑA ESTA A 15 MINUTOS DE SER CAMPEÓN DEL MUNDOpic.twitter.com/2RbvRUqJxt — Alee (@ImAleeJeje) July 19, 2026

Dos goles que cambiaron la historia del futbol español

Las similitudes con el gol de Andrés Iniesta fueron inmediatas. En Sudáfrica 2010, España también llegó al tiempo extra frente a Países Bajos en una Final cerrada y sin goles.

Corría el minuto 116 cuando Cesc Fàbregas filtró un pase dentro del área para Iniesta, quien controló y sacó un derechazo imposible para Maarten Stekelenburg, firmando el primer campeonato mundial en la historia del futbol español.

En esta ocasión, Ferrán Torres apareció en un momento similar. Aunque la jugada fue distinta, el contexto fue prácticamente idéntico: un partido igualado, una final llena de tensión, el reloj acercándose a los penales y un futbolista español convirtiéndose en héroe nacional gracias a un gol en el tiempo suplementario.

Andrés Iniesta’s goal against Netherlands in the 2010 World Cup Final.



World Champions. 🏆✨🇪🇸 pic.twitter.com/96HAiUcVI4 — Footy Timeless (@FootyTimeless) July 16, 2026

Ferrán se une al grupo de héroes eternos

Con ese gol, Ferrán Torres no solo aseguró el campeonato para España, sino que también quedó inscrito junto a Andrés Iniesta entre los jugadores que definieron una final mundialista para La Roja.

Las redes sociales no tardaron en comparar ambas anotaciones. Las imágenes del festejo de Ferrán comenzaron a circular junto al histórico “gol de Johannesburgo”, recordando cómo dos generaciones diferentes terminaron conquistando la Copa del Mundo prácticamente bajo el mismo guion: un partido dramático, un héroe inesperado y un gol inolvidable que cambió para siempre la historia del futbol español.

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