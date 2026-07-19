Mundial 2026

Polémica a favor de Argentina; anulan gol a España sin revisar el VAR y sin saber qué marcó el árbitro (VIDEO)

En un segundo momento, Martínez se lanzó pero no recuperó la rendoda que le cayó a Nico Williams y fue el encargado para mandarla al fondo de las redes

Mikel Merino se lamenta de un error.
Mikel Merino se lamenta de un error. Foto: AP
Por:
Diego Hernández

La polémica de Argentina en la Copa del Mundo 2026 no podía dejar de aparecer en la final ante España. Durante el primer tiempo extra el árbitro central le anuló un tanto al cuadro ibérico, al ser señalado como falta sobre Otamendi.

En la repetición se puede ver como nadie tocó a Otamendi y el defensor argentino brincó como si lo hubieran pisado, pero al jamás se ve dicha jugada.

En un segundo momento, Martínez se lanzó pero no recuperó la rendoda que le cayó a Nico Williams y fue el encargado para mandarla al fondo de las redes, lo malo es que Slavko Vinčić decidió marcar falta.

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España se adueñó de la redonda desde el primer minuto de juego. Los dirigidos por Luis de la Fuente se mostraron poderorosos con la pelota, pero no pudieron concretar sus jugadas.

Por su parte, Argentina se cuidó a tal manera de que alargaron la pizarra a cero y cuando España logró vencer al Dibu Martínez, el árbirtos decidió marcar falta a favor de la Albiceleste.

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