¡Candente romance! Captan a Kylian Mbappé y Ester Expósito besándose tras la eliminación de Francia (VIDEO)

Tras finalizar su participación en el Mundial, Kylian Mbappé se reencontró con su pareja, la actriz Ester Expósito.

Después de la eliminación de Francia en el Mundial 2026, Kylian Mbappé volvió a colocarse en el centro de la conversación, aunque esta vez no por lo ocurrido dentro de la cancha. El delantero francés fue captado en un centro nocturno de Miami junto a la actriz española Ester Expósito, con quien incluso apareció besándose en un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Las imágenes comenzaron a circular apenas unas horas después de la derrota francesa ante Inglaterra, resultado que dejó fuera al conjunto galo de la Copa del Mundo. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto, el video fue interpretado por muchos usuarios como la confirmación del romance que desde hace varios meses los relaciona.

españa levantando la copa mientras tanto mbappe y ester expósito pic.twitter.com/hxR0iWQ52V — ؘjuandi (@poxelse) July 19, 2026

Un romance que cada vez genera menos dudas

Los rumores sobre la relación entre Mbappé y Ester Expósito no son nuevos. Durante el Mundial, la actriz fue vista en el Hard Rock Stadium de Miami apoyando al atacante francés durante el duelo frente a Inglaterra. Incluso, tras marcar un doblete, el entonces jugador del Real Madrid dirigió la mirada hacia uno de los palcos y dedicó sus anotaciones a la española, un gesto que no pasó desapercibido.

Además, semanas atrás también trascendió que Mbappé publicó accidentalmente una fotografía de Ester Expósito usando una camiseta suya en sus historias de Instagram, publicación que eliminó minutos después, alimentando aún más las especulaciones.

📲 Kylian Mbappé subió anoche esta historia durante unos segundos y rápidamente la borró



Ester Expósito, vestida con la equipación entera de Mbappé de la Selección Francesa… y hasta con el brazalete de capitán pic.twitter.com/XZCEaW10fa — Madrid Sports (@MadridSports_) July 19, 2026

Ahora, el video de ambos compartiendo un momento de cariño en un antro de Miami vuelve a colocar a la pareja bajo los reflectores.

Aunque hasta ahora ninguno ha confirmado oficialmente su relación, las imágenes han provocado todo tipo de reacciones entre los aficionados, quienes consideran que el romance es prácticamente un hecho.

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