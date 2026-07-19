El emotivo beso de Mario Kempes a la Copa del Mundo que hizo recordar el título de Argentina en 1978 (VIDEO)

La final del Mundial 2026 comenzó con uno de los momentos más emotivos de toda la ceremonia de apertura.

Mario Alberto Kempes, máximo ídolo de la Selección Argentina y campeón del mundo en 1978, fue el encargado de ingresar la Copa del Mundo al terreno de juego junto al español Andrés Iniesta, autor del histórico gol que le dio a España su primer título mundial en Sudáfrica 2010.

Antes de colocar el trofeo sobre el pedestal oficial, el “Matador” volvió a besar la Copa del Mundo, repitiendo el gesto que inmortalizó hace casi cinco décadas tras conquistar el campeonato en Argentina 1978.

La imagen provocó una ovación de los aficionados albicelestes presentes en el MetLife Stadium de Nueva York, quienes soñaban con ver nuevamente a su selección levantar el trofeo.

¿Visteis que el argentino Kempes besó la copa antes del comienzo?

ese gesto sentenció el partido 😏 pic.twitter.com/XN5rof9c4l — 💭 𝚂𝚒𝚕𝚟𝚒𝚊 (@shgvlis) July 19, 2026

Dos históricos presentes en la final

La presencia de Kempes e Iniesta simbolizó el encuentro entre dos generaciones históricas del futbol mundial.

Mientras el argentino representaba el primer campeonato de La Albiceleste, el español evocaba la conquista de 2010, cuando marcó el inolvidable gol frente a Países Bajos en el tiempo extra.

🌐🇪🇸🇦🇷 ANDRÉS INIESTA Y MARIO ALBERTO KEMPES, las figuras de España y Argentina que cargan la Copa del Mundo 🏆pic.twitter.com/zoLQMywNff — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) July 19, 2026

España terminó celebrando el título

Sin embargo, esta vez la historia terminó favoreciendo a España. La Roja conquistó el Mundial 2026 tras derrotar 1-0 a Argentina en tiempos extra gracias a un gol de Ferrán Torres, quien apareció en el segundo tiempo suplementario para definir el partido y darle a su país su segunda Copa del Mundo.

🇪🇸 GOOOOOOL DE ESPAÑAAA. GOL DE FERRAN TORRES Y ESPAÑA ESTA A 15 MINUTOS DE SER CAMPEÓN DEL MUNDOpic.twitter.com/2RbvRUqJxt — Alee (@ImAleeJeje) July 19, 2026

Aunque la imagen de Kempes besando el trofeo quedará como uno de los momentos más emotivos de la final, fue España la que terminó celebrando sobre la cancha, levantando la Copa del Mundo y escribiendo un nuevo capítulo dorado en su historia futbolística.

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