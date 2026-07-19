Ricardo La Volpe defiende a Argentina en final del Mundial 2026 con polémica frase contra México: “Los únicos que se venden son los mexicanos”

Ricardo Antonio La Volpe volvió a colocarse en el centro de la conversación durante la final del Mundial 2026. El histórico entrenador argentino y exdirector técnico de la Selección Mexicana protagonizó un momento que rápidamente se hizo viral en redes sociales tras responder de manera contundente sobre el partido entre Argentina y España.
El estratega fue abordado por un hombre mientras caminaba por un aeropuerto y, al ser cuestionado sobre quién ganaría el título, dejó claro que su apoyo estaba con La Albiceleste.
“¿Y quién va a ganar? Si soy argentino, ¿qué querés que te diga?”, respondió entre risas.
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La frase que encendió las redes sociales
La conversación continuó cuando el entrevistador le pidió un pronóstico del marcador. Fue entonces cuando La Volpe lanzó la frase que provocó miles de reacciones.
“Los únicos que se venden son ustedes, los mexicanos”.
Tras decirlo, el exseleccionador mexicano continuó su camino mientras soltaba una carcajada, dejando sorprendido al entrevistador, quien posteriormente comentó frente a la cámara que, según La Volpe, Argentina sería el campeón del mundo.
El video comenzó a circular rápidamente en distintas plataformas y generó opiniones divididas entre los aficionados.
Las reacciones no tardaron en aparecer
Mientras algunos usuarios interpretaron el comentario como una broma futbolera y una muestra del estilo directo que siempre ha caracterizado al técnico argentino, otros consideraron que la frase fue innecesaria y criticaron la forma en que se expresó sobre los mexicanos.
No es la primera ocasión en la que La Volpe genera controversia por sus declaraciones. A lo largo de su carrera como entrenador ha sido reconocido por hablar sin filtros y expresar sus opiniones de manera frontal.
En la antesala de la Final entre Argentina y España, el estratega dejó claro que respaldaría al combinado albiceleste, aunque su comentario terminó robándose gran parte de la conversación en redes sociales, donde miles de aficionados continúan debatiendo si se trató únicamente de humor futbolero o si cruzó la línea.
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