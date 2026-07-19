“No apostaría contra Lionel Messi”: Donald Trump sorprende antes de la Final del Mundial 2026

Trump compartirá palco con Gianni Infantino y distintos jefes de Estado durante la Final.

La Final del Mundial 2026 reunió no solo a las dos mejores selecciones del torneo, sino también a diversas personalidades políticas y deportivas. Uno de los asistentes fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llegó al MetLife Stadium para presenciar el duelo entre Argentina y España.

A su llegada, el mandatario fue cuestionado sobre si tenía algún favorito para quedarse con el título. Aunque evitó inclinarse por alguna de las dos selecciones, sí dejó un comentario que rápidamente llamó la atención por estar dirigido a Lionel Messi.

“El presidente de Argentina es buen amigo mío, ha hecho un gran trabajo. Pero lo que puedo decir es que es difícil apostar contra Messi”, declaró Trump en entrevista con Fox Sports.

🚨🎙️ Your prediction for the final?



🗣️ Donald Trump: "It's so hard to bet against Messi, I saw that pass… or maybe it can be called a decisive pass. It was absolutely perfect.



And of course, his teammate also needs great talent to head the ball at that speed, but the pass… — MessiXtra (@MessiXtraHQ) July 19, 2026

“No apostaría contra Messi”

El presidente estadounidense reconoció la trayectoria del capitán argentino y aseguró que, si tuviera que apostar, no lo haría en contra del ocho veces ganador del Balón de Oro.

“No voy a elegir favoritos. Solo sé que no apostaría contra Messi. Es grande”, afirmó.

Las declaraciones del mandatario llegaron apenas unos minutos antes del inicio del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo, en el que Messi disputa una nueva final mundialista frente a una España encabezada por Lamine Yamal.

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