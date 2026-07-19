Juan Celaya se despide con el cuarto lugar en trampolín 3m de la Copa México de Zapopan

El medallista olímpico y próximo abanderado de la delegación mexicana para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, Juan Celaya, concluyó su participación en la Copa México de Clavados, celebrada en Zapopan, con un cuarto lugar en la final de trampolín de 3 metros individual.
El clavadista mexicano, conocido como “Meme” Celaya, acumuló 409.30 puntos tras seis rondas, resultado que lo dejó muy cerca del podio en una competencia de alto nivel internacional, dominada nuevamente por los representantes de China.
China domina; Celaya se enfoca en Santo Domingo
El título fue para el chino Chengzan San, quien registró 451.85 puntos, mientras que el británico Timo Bartel sorprendió al quedarse con la medalla de plata con 423.35 unidades. El también chino Yukang Hu completó el podio con 422.65 puntos.
¡CAMPEÓN! España se corona en el Mundial 2026 con triunfo en el alargue sobre la Argentina de Lionel Messi
Aunque no logró subir al podio en la prueba individual, Juan Celaya cerró una destacada participación en la Copa México, luego de conquistar la medalla de oro junto a Osmar Olvera en el trampolín de 3 metros sincronizados, además de obtener la plata en la competencia por equipos mixtos.
Ahora, el clavadista mexicano cambiará rápidamente el enfoque hacia su siguiente compromiso internacional.
Este lunes recibirá la bandera nacional de manos de la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la ceremonia de abanderamiento de la delegación que representará a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.
ice