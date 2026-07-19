Juan Celaya se despide con el cuarto lugar en trampolín 3m de la Copa México de Zapopan

Celaya conquistó previamente el oro en sincronizados y la plata por equipos durante la Copa México.

El medallista olímpico y próximo abanderado de la delegación mexicana para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, Juan Celaya, concluyó su participación en la Copa México de Clavados, celebrada en Zapopan, con un cuarto lugar en la final de trampolín de 3 metros individual.

El clavadista mexicano, conocido como “Meme” Celaya, acumuló 409.30 puntos tras seis rondas, resultado que lo dejó muy cerca del podio en una competencia de alto nivel internacional, dominada nuevamente por los representantes de China.

#Clavados ¡Cerca del podio! 🇲🇽

Juan Celaya se despide de la Copa México en Zapopan con el 4° lugar en trampolín 3m individual (409.30).

Fue oro en sincronizados y plata en equipo mixto. 🥇🥈

🥇 Chengzan San 🇨🇳 451.85

🥈 Timo Bartel 🇬🇧 423.35

🥉 Yukang Hu 🇨🇳 422.65 pic.twitter.com/IAijTeQmIN — Claudia Ruiz (@cruizatletasmx) July 19, 2026

China domina; Celaya se enfoca en Santo Domingo

El título fue para el chino Chengzan San, quien registró 451.85 puntos, mientras que el británico Timo Bartel sorprendió al quedarse con la medalla de plata con 423.35 unidades. El también chino Yukang Hu completó el podio con 422.65 puntos.

Aunque no logró subir al podio en la prueba individual, Juan Celaya cerró una destacada participación en la Copa México, luego de conquistar la medalla de oro junto a Osmar Olvera en el trampolín de 3 metros sincronizados, además de obtener la plata en la competencia por equipos mixtos.

#VIDEO | 🚨 ORO PARA MÉXICO: Las clavadistas juveniles Lia y Mia Cueva se coronan campeonas en la Copa México en Zapopan.



La dupla local superó a la pareja de China en la final de Trampolín 3m sincronizados femenil. La competencia sirve como preparación de cara al Campeonato… pic.twitter.com/jDyLQnFSO5 — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 19, 2026

Ahora, el clavadista mexicano cambiará rápidamente el enfoque hacia su siguiente compromiso internacional.

Este lunes recibirá la bandera nacional de manos de la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la ceremonia de abanderamiento de la delegación que representará a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

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