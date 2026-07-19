¡Oro en casa! Lia y Mia Cueva conquistan la Copa México de Clavados en Zapopan

Con este triunfo, Lia y Mia Cueva fortalecen su preparación rumbo al Mundial Juvenil de Croacia.

Las gemelas Lia y Mia Cueva se coronaron campeonas en la Copa México de Zapopan, en el trampolín de 3 metros sincronizados femenil, con una puntuación de 298.65, en la cuarta y última jornada del certamen avalado por la World Aquatics.

Ante su gente y con una actuación de alta sincronía y técnica, las clavadistas juveniles que dirige el entrenador Iván Bautista, se colgaron la medalla de oro superando a la dupla de China, de Shan Lin y Yiping Long, segundo lugar con 282.57 puntos.

Las colombianas Daniela Zapata y Viviana Uribe completaron el podio en la tercera plaza con 277.47.

TE RECOMENDAMOS: Automovilismo Así va el campeonato de pilotos de la F1 2026 tras el triunfo de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Bélgica

Con este gran triunfo, las mexicanas, quienes se emocionaron hasta las lágrimas, reafirman su excelente nivel y siguen firmes en su preparación rumbo al Campeonato Mundial Juvenil en Rijeka, Croacia. Cabe destacar que no asistirán a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, ya que no clasificaron en el selectivo de primera fuerza.

#Clavados| 🥇🇲🇽 ¡ORO PARA MÉXICO! ¡Las gemelas Lia y Mia Cueva hacen vibrar Zapopan! 💦🏆 En el trampolín 3m sincronizados, las juveniles mexicanas vencieron a la dupla de China ante su afición rumbo al Mundial Juvenil de Rijeka🇭🇷✈️

1️⃣🇲🇽 298.65

2️⃣🇨🇳 282.57

3️⃣🇨🇴 277.47#diving pic.twitter.com/d6905lkcbN — Claudia Ruiz (@cruizatletasmx) July 19, 2026

Top 5 de la competencia:

1.México | Lia Cueva y Mia Cueva – 298.65

2.China | Shan Lin y Yiping Long – 282.57

3.Colombia | Daniela Zapata y Viviana Uribe – 277.47

4.México | Rut Paez y Zyanya Martin – 268.715.. Gran Bretaña | Tilly Bown y Evie Smith – 259.50

ce