Mexicano Isaac del Toro protagoniza romántico momento con su novia después de brillar en el Tour de France (VIDEO)

El ciclista mexicano compartió un emotivo abrazo y un beso con Romina Hinojosa después de recuperar el liderato de la clasificación de los jóvenes.

Isaac del Toro vivió una jornada inolvidable en el Tour de France. Además de recuperar el maillot blanco que distingue al mejor ciclista joven de la competencia, el mexicano protagonizó uno de los momentos más emotivos del día al reencontrarse con su novia, Romina Hinojosa, al finalizar la etapa.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron el lado más humano del pedalista mexicano, quien encontró en su pareja un momento de tranquilidad después de una exigente jornada sobre la bicicleta.

Un abrazo que emocionó a los aficionados

Al terminar la etapa, Romina Hinojosa esperaba a Isaac del Toro en la zona de premiación con un enorme ramo de flores blancas.

En cuanto se encontraron, ambos se fundieron en un largo abrazo que reflejó el esfuerzo, la tensión y la satisfacción por una nueva actuación destacada del mexicano en la máxima competencia del ciclismo mundial.

Después de intercambiar algunas palabras, Isaac tomó nuevamente su bicicleta, pero permaneció junto a Romina durante varios segundos. Antes de continuar con los compromisos oficiales del Tour, el ciclista le dio un beso en la mejilla, un gesto que fue ampliamente compartido por los aficionados.

Romina Hinojosa también vive el ciclismo

Romina Hinojosa no solo acompaña a Isaac del Toro desde las tribunas. La regiomontana también es ciclista profesional y actualmente forma parte del equipo Lotto Dstny Ladies, después de destacar con el A.R. Monex Pro Cycling Team.

La mexicana ha conseguido importantes resultados internacionales y es considerada una de las jóvenes promesas del ciclismo nacional.

La historia entre ambos comenzó en 2023 durante el Tour de l’Avenir, donde coincidieron al hospedarse en el mismo hotel mientras competían en distintas categorías. Desde entonces iniciaron una relación que ha crecido al mismo ritmo que sus carreras deportivas.

El apoyo mutuo se ha convertido en una constante para ambos, algo que volvió a quedar reflejado en el Tour de Francia, donde Romina estuvo presente para celebrar uno de los logros más importantes de Isaac del Toro en la competencia.

Mientras el mexicano continúa consolidándose como una de las grandes figuras del ciclismo internacional, el emotivo encuentro con su pareja recordó que detrás de cada triunfo también existen sacrificios, familia y personas que acompañan el camino hacia la élite deportiva.

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