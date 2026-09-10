Memo Martínez confiesa el demoledor motivo por el que prefirió a Tigres y no a Pumas

De último minuto el delantero Guillermo Martínez se convirtió en nuevo jugador de los Tigres de la UNAL y a su llegada a Monterrey el Memote aclaró que lo hizo salir de Pumas de la UNAM, equipo en el que empezó el Torneo Apertura 2026, pero al que despreció de inmediato tras salir otra oferta.

“La verdad es que cuando supe de la intención de Tigres sabía que tenía que venir porque le daba mucha estabilidad a mi familia y porque era lo que yo buscaba, un compromiso y pelear un lugar para poder jugar y seguir siendo llamado a selección”, indicó a su llegada a Nuevo León.

👤🇲🇽⚽ Mundialista, goleador y experiencia en Liga Mx, Guillermo Martínez llega para sumar y reforzar el ataque de Tigres. ¡Bienvenido a La U de Nuevo León, '𝑴𝒆𝒎𝒐𝒕𝒆'! 🐯 pic.twitter.com/fMYfKLcsUD — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 10, 2026

Pese a que Pumas le presentó ofertas de renovación de contrato, Martínez no aceptó y de cierta manera orilló al cuadro Pedregal a venderlo. En seis meses el Memote se podía ir libre a cualquier equipo y para sacar algo de dinero, la directiva capitalina negoció su fichaje con Tigres.

“Siempre llegar a un equipo como estos es algo muy importantes sobretodo por todo lo que representa. Sabemos lo que representa en el país y ya internacionalmente, se sabe que Tigres ya es conocido en todos lados”, comentó el Memote.

🫵🏼🐯 ¡Guillermo Martínez ya es de La Banda de San Nicolás! pic.twitter.com/ErdLG16NQq — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 10, 2026

En su etapa con Pumas el delantero anotó 32 goles y se ganó su llamado con la Selección Mexicana a la Copa del Mundo 2026, aunque tuvo pocos minutos de juego. Sin embargo, se ganó su fichaje con los Tigres, que buscan armar un plantel competitivo para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

“Vengo con mucho compromiso. Lo tuve de rival y ahora estar aquí es un orgullo. Sabía que tenía que venir”, agregó el exjugador de equipos como Celaya, Chivas y Puebla.

Tigres suma a dos delanteros

Además del Memote Martínez, los Tigres también concretaron la llegada de Emiliano Gómez, delantero uruguayo de 24 años de edad que al igual que el mexicano ya fue presentado con los de la UANL.

🔥👤🇺🇾 Desequilibrio, garra charrúa y explosividad. 🐯 ¡Emiliano Gómez llega a su nueva casa, la casa de 𝑬𝒍 𝑴𝒂́𝒔 𝑪𝒂𝒎𝒑𝒆𝒐́𝒏 𝒅𝒆 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒐 𝑳𝒆𝒐́𝒏! pic.twitter.com/h8Yzii85uW — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 10, 2026

“Es el equipo más grande de México, vengo por un reto importante en mi carrera. Desde el primer momento que surgió la oportunidad, lo hablé con mi familia, muy feliz con este gran paso, voy a dejar todo por esta camiseta y muy feliz por este gran paso”, indicó el charrúa en su llegada a Nuevo León.

Guillermo Martínez y Emiliano Gómez ya están entrenando con el primer equipo de los Tigres y están listo para jugar el Clásico Regio 143 ante los Rayados del Monterrey.

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