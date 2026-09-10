CMLL confirma luchas para su 93 Aniversario; cartelera completa, horario y boletos

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se encuentra listo para celebrar la noche más esperada del año, el 93 Aniversario, una magna función que tendrá como escenario la histórica Arena México el próximo viernes 18 de septiembre, en punto de las 8:00 de la noche.

Una cita destinada a quedar escrita en la historia de la lucha libre, con campeonatos en juego, grandes figuras internacionales, máscaras y cabelleras en juego, en una noche donde el orgullo, la experiencia y el legado de cada protagonista serán puestos a prueba

Será un total de nueve encuentros que conformarán el 93 Aniversario del CMLL, con la presencia también de estrellas de All Elite Wrestling, New Japan Pro Wrestling y STARDOM.

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⏳🌎 🎸#CMLLInforma || ¡Choque de Leyendas! 😱

Jeff Jarrett ha lanzado un desafío directo al Maestro Lagunero, Blue Panther, para enfrentarlo en el 93 Aniversario del CMLL.



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Luchas confirmadas sin orden en la cartelera

Cuadrangular de Parejas con Final Suicida: Místico y Averno vs Último Guerrero y Templario vs Zandokan Jr. y Star Jr. vs Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr.

Mano a Mano: Volador Jr. vs Andrade El Ídolo

Mano a Mano: Soberano Jr. vs Bandido

Por el Campeonato Mundial Welter del CMLL: Titán (c) vs Komander

Por el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL: Ángel de Oro y Niebla Roja (c) vs Villano III Jr. e Hijo de Villano III vs Máscara Dorada y Neón vs una pareja más por definir

Cuadrangular por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL: Persephone (c) vs Tessa Blanchard vs Starlight Kid vs Mina Shirakawa

Triangular por el Campeonato Mundial Completo del CMLL: Hechicero (c) vs Zack Sabre Jr. vs Claudio Castagnoli

Blue Panther vs Jeff Jarrett

Maika, Mei Seira y Ema Maishima vs Sanely, Kira y Candela

⌛🌎🇲🇽🇬🇧🇨🇭#CMLLInforma || ¡Dos duelos más confirmados para el 93 Aniversario!

Campeonato Mundial Completo CMLL: Hechicero vs Zack Sabre Jr. vs Claudio Castagnoli

Campeonato Mundial Femenil CMLL: Persephone vs Tessa Blanchard vs Mina Shirakawa vs Starlight Kid pic.twitter.com/jwBLLzn1wU — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 3, 2026

Los boletos para La Fiesta Máxima de la Lucha Libre se encuentran agotados, reafirmando ser una cita imperdible para todos los aficionados.

Pero la función podrá disfrutarse en vivo a través de la membresía del CMLL en el nivel leyenda. O también podrá seguirse con la suscripción de Fox Sports Premium.

El primer espectáculo del aniversario se realizó en 1934 y desde entonces se realiza e mediados o finales de septiembre. Se reúnen los mejores gladiadores del CMLL y en ocasiones de empresas aliadas.

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