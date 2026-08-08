Hechicero gana el Grand Prix 2026 del CMLL; “Lo prometí y lo cumplí”

En un cierre en donde se enfrentó a dos rivales del equipo internacional, el gladiador regiomontano Hechicero se convirtió en el ganador del Grand Prix 2026 del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) tras someter a Claudio Castagnoli.

Tras la victoria, El Alquimista del Ring reconoció que conquistar este tipo de certámenes es complicado y más porque él mismo se puso la exigencia de ganarlo al llegar en condición de campeón mundial completo del CMLL.

🤼 ¡Hechicero es ganador del Grand Prix Internacional!



En un cierre frenético, el gladiador regio vence a Claudio Castagnoli#Deportes #CMLL #ArenaMéxico



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“Lo prometí, llegué con la exigencia que yo solo me puse. Llego como campeón y asumí la responsabilidad de tener el campeonato, cargo con el peso de representar al CMLL y llegar como campeón mundial me puso más peso”, dijo antes los medios el nacido en Nuevo León.

Los últimos cuatro guerreros en pie eran Místico y Hechicero por parte del CMLL, mientras que Pac y Claudio Castagnoli eran los únicos con vida del equipo internacional, que en un momento se quedó con ventaja.

“Es bien difícil ganar este tipo de torneos porque pasas muchos minutos debajo del ring, el cuerpo de exige mucho, entras al ring y hay movimientos que te exigen fuerza, potencia, elasticidad, es complicado mantener el ritmo”, agregó el rudo más técnico.

🤼 PAC aparece con el jersey de Inglaterra y le recuerda a la afición mexicana la derrota en el Mundial 2026



La gente no se lo tomó nada bien y le gritó “EHHHHHHH P…”#Deportes #CMLL #ArenaMéxico



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Luego de un duro castigo a Hechicero, el Rey de Plata y Oro terminó en una desventaja ante Pac y Castagnoli. El ídolo de Tepito casi somete a Castagnoli, pero su compañero rompió la llave, que derivó en la rendición del mexicano.

En un 2 vs 1, Hechicero sacó la casta y lució todo su arsenal. El hombre que nació para luchar demostró la gran técnica que tiene, al ir mermando físicamente a sus rivales uno por uno. Primero dio cuenta de Pac y después, en un mano a mano rindió a Castagnoli.

“Gracias al público, gracias a mis rivales, grandes luchadores que me exigieron y se dejaron exigir, esa magia solo la consigues cuando los 22 que estamos arriba salimos con la intención de convencer al público. Se me dieron las cosas”, comentó.

El primer eliminado del torneo fue Yukiro. Después del asiáticos se fueron uno a uno los del equipo internacional, completado por Blake Christian, Rohan Raja, Austin Aries Roderick Strong y Douki.

🤼 A pesar de la derrota, Villano III Jr. e Hijo del Villano III se van con la ovación del público



La Dinastía Imperial es una de las más queridas por la afición del CMLL#Deportes #CMLL #ArenaMéxico



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El equipo del CMLL lo integraron Bárbaro Cavernario, Templario, Volador Jr, Xelhua, Titán, Último Guerrero, Ángel de Oro y Máscara Dorada. Bandido y Soberano Jr. fueron descalificados porque se rompieron la máscaras.

En match relámpago de amazonas, Thunder Rosa y Tessa Blanchard vencieron a Persephone y Olympia.

En la segunda lucha de la noche, Flip Gordon y Yutani vencieron a Difunto y Valiente Jr en Relevos Increíbles en el Grand Prix Internacional 2026 del CMLL.

La pareja global fue un duro reto para los nacionales, que lo intentaron y contaron con el notorio apoyo de los aficionados. Sin embargo, ni contando con el empuje de la totalidad de la Arena México pudieron salir airosos.

Este choque contó con invitados de lujo. Por parte de la pareja ganadora estuvo Kemonito, quien confrontó a su nemesis natural, Kemalito, quien se fue con el bando derrotado.

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