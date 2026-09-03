CMLL 93 Aniversario: Presentan luchas y funciones imperdibles en septiembre

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se prepara para vivir el mes más importante del año, con la celebración de su 93 Aniversario, una fecha que convertirá a septiembre en auténticas funciones imperdibles.

La emoción se vivirá cada semana, con grandes eventos como el Viernes Espectacular, Domingo Familiar Internacional, Tarde Mexicana, 93 Aniversario del CMLL, Día de la Lucha Libre y el Luchador Profesional, y la esperada Noche de Campeones.

Este es el calendario de magnas funciones del CMLL durante septiembre

#CMLLInforma || ¡Los Jueves ahora son de Arena Coliseo! Te esperamos a partir del 10 de Septiembre en El Embudo de Perú 77.



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10 de septiembre – Jueves de Arena Coliseo

11 de septiembre – Viernes Espectacular en la Arena México

13 de septiembre – Domingo Familiar Internacional en la Arena México

16 de septiembre – Tarde Mexicana en la Arena México

18 de septiembre – 93 Aniversario del CMLL en la Arena México

20 de septiembre – Día de la Lucha Libre y el Luchador Profesional en la Arena

México

25 de septiembre – Noche de Campeones en la Arena México

Las carteleras tendrán a figuras de distintas partes del mundo, con representantes de All Elite Wrestling, New Japan Pro Wrestling, y STARDOM, confirmando la solidez que el CMLL tiene con sus alianzas.

Cartelera Domingo Familiar Internacional – 13 de septiembre

Místico y Mike Bailey vs Averno y Kevin Knight

Soberano Jr. y Titán vs Bandido y Komander

Hechicero y Esfinge vs Zack Sabre Jr. y Bad Dude Tito

Megan Bayne y Lena Kross vs Persephone y Olympia vs Starlight Kid y Maika Zeuxis y Keyra vs Mei Seira y Ema Maishima

#CMLLInforma || ¡Te esperamos este 13 de septiembre en la Arena México!



Estas son las luchas confirmadas para el Domingo Familiar Internacional.



¡Compra tus boletos ahora y no te quedes fuera! https://t.co/zntLqO7Mzg



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Cartelera Tarde Mexicana – 16 de septiembre

Místico y Templario vs Soberano Jr. y Zandokan Jr.

Triangular: Blue Panther vs Zack Sabre Jr vs Xelhua

Neón, Titán y Ángel de Oro vs Yutani, Rocky Romero y Bad Dude Tito

Campeonato Nacional Femenil: Thunder Rosa vs Dark Silueta

Copa Independencia 2026: Tessa Blanchard, Lluvia, Garra Negra, Zeuxis, Starlight Kid, Maika, Mei Seira y Ema Maishima

Brillante Jr., Oro Jr. y Diamond vs Pólvora, El Coyote y Vaquero Jr.

#CMLLInforma || ¡Tarde Mexicana en la Arena México!



Te recordamos que este martes 15 de septiembre no tendremos función en La Catedral de la Lucha Libre... ¡Pero la acción regresa el miércoles 16 de septiembre a las 5:00 PM con este súper cartel! pic.twitter.com/ULsDDiv7Ud — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 3, 2026

Cartelera 93 Aniversario del CMLL – 18 de septiembre

Cuadrangular de Parejas con Final Suicida - Caerá una máscara o una cabellera: Místico y Averno vs Último Guerrero y Templario vs Zandokan Jr. y Star Jr. vs Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr.

Mano a Mano: Volador Jr. vs Andrade El Ídolo

Mano a Mano: Soberano Jr. vs Bandido

Por el Campeonato Mundial Welter del CMLL: Titán (c) vs Komander

Por el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL: Ángel de Oro y Niebla Roja (c) vs Villano III Jr. e Hijo de Villano III vs 2 parejas más por definir

Cuadrangular por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL: Persephone (c) vs Tessa Blanchard vs Starlight Kid vs Mina Shirakawa

Triangular por el Campeonato Mundial Completo del CMLL: Hechicero vs Zack Sabre Jr vs Claudio Castagnoli Maika, Mei Seira y Ema Maishima vs Rivales Por Definir

⌛🌎🇲🇽🇬🇧🇨🇭#CMLLInforma || ¡Dos duelos más confirmados para el 93 Aniversario!

Campeonato Mundial Completo CMLL: Hechicero vs Zack Sabre Jr. vs Claudio Castagnoli

Campeonato Mundial Femenil CMLL: Persephone vs Tessa Blanchard vs Mina Shirakawa vs Starlight Kid pic.twitter.com/jwBLLzn1wU — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 3, 2026

Todas las carteleras podrán consultarse a través de CMLL.com, y también se estarán revelando conforme se acercan las fechas de las magnas funciones.

¿Dónde comprar los boletos para las magnas funciones del 93 Aniversario?

Los boletos para las magnas funciones del CMLL, se pueden adquirir a través del sistema Ticketmaster, o directamente en las taquillas de la Arena México.

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