CMLL 93 Aniversario: Presentan luchas y funciones imperdibles en septiembre

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se prepara para vivir el mes más importante del año, con la celebración de su 93 Aniversario, una fecha que convertirá a septiembre en auténticas funciones imperdibles.
La emoción se vivirá cada semana, con grandes eventos como el Viernes Espectacular, Domingo Familiar Internacional, Tarde Mexicana, 93 Aniversario del CMLL, Día de la Lucha Libre y el Luchador Profesional, y la esperada Noche de Campeones.
Este es el calendario de magnas funciones del CMLL durante septiembre
- 10 de septiembre – Jueves de Arena Coliseo
- 11 de septiembre – Viernes Espectacular en la Arena México
- 13 de septiembre – Domingo Familiar Internacional en la Arena México
- 16 de septiembre – Tarde Mexicana en la Arena México
- 18 de septiembre – 93 Aniversario del CMLL en la Arena México
- 20 de septiembre – Día de la Lucha Libre y el Luchador Profesional en la Arena
- México
- 25 de septiembre – Noche de Campeones en la Arena México
Las carteleras tendrán a figuras de distintas partes del mundo, con representantes de All Elite Wrestling, New Japan Pro Wrestling, y STARDOM, confirmando la solidez que el CMLL tiene con sus alianzas.
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Cartelera Domingo Familiar Internacional – 13 de septiembre
- Místico y Mike Bailey vs Averno y Kevin Knight
- Soberano Jr. y Titán vs Bandido y Komander
- Hechicero y Esfinge vs Zack Sabre Jr. y Bad Dude Tito
- Megan Bayne y Lena Kross vs Persephone y Olympia vs Starlight Kid y Maika Zeuxis y Keyra vs Mei Seira y Ema Maishima
Cartelera Tarde Mexicana – 16 de septiembre
- Místico y Templario vs Soberano Jr. y Zandokan Jr.
- Triangular: Blue Panther vs Zack Sabre Jr vs Xelhua
- Neón, Titán y Ángel de Oro vs Yutani, Rocky Romero y Bad Dude Tito
- Campeonato Nacional Femenil: Thunder Rosa vs Dark Silueta
- Copa Independencia 2026: Tessa Blanchard, Lluvia, Garra Negra, Zeuxis, Starlight Kid, Maika, Mei Seira y Ema Maishima
- Brillante Jr., Oro Jr. y Diamond vs Pólvora, El Coyote y Vaquero Jr.
Cartelera 93 Aniversario del CMLL – 18 de septiembre
- Cuadrangular de Parejas con Final Suicida - Caerá una máscara o una cabellera: Místico y Averno vs Último Guerrero y Templario vs Zandokan Jr. y Star Jr. vs Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr.
- Mano a Mano: Volador Jr. vs Andrade El Ídolo
- Mano a Mano: Soberano Jr. vs Bandido
- Por el Campeonato Mundial Welter del CMLL: Titán (c) vs Komander
- Por el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL: Ángel de Oro y Niebla Roja (c) vs Villano III Jr. e Hijo de Villano III vs 2 parejas más por definir
- Cuadrangular por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL: Persephone (c) vs Tessa Blanchard vs Starlight Kid vs Mina Shirakawa
- Triangular por el Campeonato Mundial Completo del CMLL: Hechicero vs Zack Sabre Jr vs Claudio Castagnoli Maika, Mei Seira y Ema Maishima vs Rivales Por Definir
Todas las carteleras podrán consultarse a través de CMLL.com, y también se estarán revelando conforme se acercan las fechas de las magnas funciones.
¿Dónde comprar los boletos para las magnas funciones del 93 Aniversario?
Los boletos para las magnas funciones del CMLL, se pueden adquirir a través del sistema Ticketmaster, o directamente en las taquillas de la Arena México.
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