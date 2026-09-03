¡Sin piedad! “El América no se puede quejar del arbitraje”: El contundente dardo de Almada a su propio equipo

Guillermo Almada criticó duramente al VAR y culpó al arbitraje de perjudicar al América y provocar la eliminación en la Leagues Cup. Los señalamientos del entrenador de las Águilas hicieron que en redes sociales se recordara un video en donde él mismo dice que si hay un equipo que no debería hablar de temas arbitrales son los de Coapa.

“El América no puede quejarse del arbitraje, por favor”, dijo Guillermo Almada cuando era entrenador del Pachuca luego del partido de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX que terminó empatado 0-0.

Sin embargo, las cosas cambiaron para Almada, quien ya no sigue pensando que las Águilas no pueden quejarse del arbitraje, pues culpó al árbitro del VAR Erick Yair Miranda por la eliminación de los azulcremas en las semifinales de la Leagues Cup ante los Rayados del Monterrey.

Almada hoy: “un horror el arbitraje. Me habían dicho que Miranda perjudica al club”



Almada hace año y medio: 👇🏼 pic.twitter.com/2Gh6oWvWeQ — Alex de la Rosa (@adelarosa) September 3, 2026

La historia detrás de las palabras de Almada contra el América

Bien dicen que uno no cambia, lo hacen las circunstancias. Cuando Almada dirigía a Pachuca no tuvo ningún tipo de problema en defender al arbitraje. En el Clausura 2025 los Tuzos se midieron a las Águilas en cuartos en el duelo de ida hubo una acción polémica en donde el juez Jesús Rafael López le quitó una tarjeta roja al portero Carlos Moreno.

André Jardine, en ese entonces DT de los azulcremas, criticó la decisión de no expulsar al arquero del Pachuca al asegurar que le “parecía roja clara, eso molesta un poco en un partido importante, pero no quiero analizar porque no soy especialista”.

Estas palabras generaron que Almada, en ese momento en el banquillo, saliera en defensa del árbitro. “Yo la vi (la jugada) y fue offside para mí, la acabé de mirar hace 5 minutos y estaba adelantado, pero bueno son decisiones que toman y el América no se puede quejar del arbitraje, por favor”.

🚨 ALMADA HABLA DEL ARBITRAJE



🗣️ "MIRANDA TIENE ANTECEDENTES DE PERJUDICAR AL CLUB"



🗣️ "HOY FUE MUY EVIDENTE"



🗣️ "EL VAR TENDRÍA QUE HABER AYUDADO"



🗣️ "NO ES UN ERROR, ES UN HORROR LA DECISIÓN DEL VAR"#ASClaroW #AquiPasa pic.twitter.com/eS8DyJJYpp — Claro Sports (@ClaroSports) September 3, 2026

Almada señala al arbitraje como responsable de afectar a las Águilas

Sin embargo, año y medio después, Guillermo Almada ahora dirige al América y parece que se le olvidaron sus palabras, pues se quejó fuertemente del actuar del VAR en el duelo ante Rayados que le costó la eliminación.

“Ya nos habían advertido sobre los antecedentes de Miranda en el VAR. Yo no estaba antes en el club, pero cuenta con un historial de perjudicarnos mucho y hoy fue muy evidente. Hubo un penal a favor que no cobró y donde no intervino el VAR (en la jugada sobre Henry Martin), mientras que en otra jugada en la que sí tenía que haber actuado, no lo hizo”, dijo.

aar