Alphonso Smith Jr., figura de la NFL, deja un mensaje inquietante en redes antes de quitarse la vida

Alphonso Smith Jr., excornerback de los Denver Broncos y los Detroit Lions, falleció a los 40 años de edad de este miércoles en una zona residencial en Florida, informó el medio TMZ. Lo inquietante del caso es que el exjugador de la NFL utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje sobre su estado mental y emocional, así como pedir perdón a sus seres queridos antes de quitarse la vida.

El mensaje de Alphonso Smith antes de morir

De acuerdo con el medio TMZ, Alphonso Smith dejó un mensaje antes de morir por suidicio en una comunicada residencial en Florida, Estados Unidos. Horas antes del lamentable suceso utilizó su cuenta de Facebook para hablar sobre su salud mental. “¡No lloren por mí! ¡Intenté todo lo que estuvo en mi poder para luchar contra los demonios”, dice una de las partes del mensaje, en donde el ex de la NFL dice que no recibió ayuda necesaria.

Former NFL cornerback Alphonso Smith Jr. has died following a concerning post he made on Facebook.



According to TMZ, Smith Jr. took his own life at a housing community in Florida.



Just four days ago, Smith Jr. shared a video of himself celebrating Pahokee High School's football… pic.twitter.com/RPMYWTZ1LS — Collin Rugg (@CollinRugg) September 3, 2026

“¡No lloren por mí! ¡Intenté todo lo que estuvo a mi alcance para luchar contra los demonios detrás de los que alguien puso DENTRO DE MÍ! ¡No quería ser de esa MANERA! Sé que he decepcionado a muchísima gente. ¡Esto es un DEMONIO dentro de mí! ¡Pero no solo en mí! ¡Está en TODOS! ¡He HERIDO a tantos! ¡Necesitaba ayuda y no la recibí!”, inicia el mensaje.

Smith Jr. dijo que lamenta mucho todo lo que pasó en su vida. Su mensaje en redes generó mucho revuelo pues fue una clara alerta de la importancia de la salud mental en todas las personas y en los atletas, en especial en los jugadores de la NLF, por todo el tema de las conmociones cerebrales.

“¡Lo siento mucho! ¡Soy una mierda! ¡Hay muchos de ustedes que también lo son! ¡Soy UN COBARDE! ¡UN ENORME COBARDE! Lo siento mucho… A mis hijos, ¡papá lo SIENTE MUCHO! A mis amigos, los amo a todos, ¡pero su amigo estaba completamente arruinado! A mi familia, MI AMOR, mi MAMÁ, mis hermanos, le pasaron cosas a su chico, a su hermano cuando era pequeño que una mujer mayor me hizo”, sigue la publicación de Facebook.

🚨🚨BREAKING NEWS🚨🚨



Former #NFL cornerback and Wake Forest legend Alphonso Smith Jr. has died.



TMZ reports that Smith died by suicide Wednesday in Florida.



Smith was an All-American and a second-round pick in the 2009 NFL Draft.



He was only 40 years old.



Rest in peace 💔🙏 pic.twitter.com/DodCmeN3b4 — MLFootball (@MLFootball) September 2, 2026

¿Quién era Alphonso Smith Jr.?

Smith fue una de las principales figuras defensivas de Wake Foreste en su etapa en la Universidad entre 2004 y 2008. El cornerback impuso una marca histórica de 21 intercepciones en la conferencia AAC y formó parte del Hall of Fame de la institución.

Smith dio el salto al profesionalismo al ser seleccionado en la segunda ronda del Draft de la NFL en 2009 por los Denver Broncos. Tras su campaña de novato con los Broncos, fue traspasado a los Detroit Lions, franquicia donde vivió sus mejores momentos en la liga al liderar al equipo en intercepciones durante la temporada 2010 y disputar un total de 42 partidos en cuatro años dentro de la NFL.

“Como resultado, muchachos, ¡yo le hice lo mismo a otros! ¡Por favor perdónenme! ¡Por favor oren por sus familias! ¡POR FAVOR OREN POR TODOS los que he afectado! Soy lo PEOR y pido porque mi alma descanse en el cielo porque mi corazón es puro, ¡pero mi CEREBRO y mi experiencia están ARRUINADO… Una vez más para TODOSSSSS! ¡LO SIENTO! ¡HASTA AQUÍ LLEGÓ TODO!”, termina el mensaje de Smith Jr.

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