¿En América se rompió el vestidor? Rodolfo Cota explota y señala al culpable de otro fracaso

América dejó escapar la victoria en tiempo regular y posteriormente cayó eliminado en semifinales de la Leagues Cup en penaltis ante el Monterrey. El duelo estuvo marcado por errores puntuales azulcremas, pero el portero Rodolfo Cota se adjudicó toda la culpa y le restó presión a sus compañeros.

Aunque Kevin Álvarez cometió el penalti que fue el empate y permitió llevar el cotejo a las últimas instancias, Cota, como uno de los jugadores de mayor peso y experiencia en el club, se echó la culpa y señaló que si los aficionados de las Águilas quieren señalar a un responsable por la eliminación debe ser él.

Rodolfo Cota: “Si el americanismo quiere buscar un culpable, pues aquí lo tienen”. 🥲

El guardameta asume parte de la responsabilidad tras la derrota. #America pic.twitter.com/rt0slF8Bnn — Katia Castorena (@KatiaCastorena) September 3, 2026

“El no poder ayudarlos, me termino equivocando en un gol, en la tanda de penales nuevamente fallo, la verdad no hay que buscar ni culpables, ni en Kevin que hace el penal, ni en Alan (Cervantes) que desafortunadamente le toca fallarlo, si el americanismo quiere buscar algún culpable, aquí lo tienen, es algo difícil por todo el esfuerzo de los compañeros“, comentó Cota ante los medios de comunicación.

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América y Monterrey definieron al finalista de la Leagues Cup en penaltis, en donde Rodolfo Cota no pudo detener ningún cobro y Rayados se impuso por 5-4 para citarse con los Diablos Rojos del Toluca en la definición del campeonato. Cota está siendo muy criticado por los fans azulcremas por su actuación en la tanda desde los 12 pasos.

Monterrey viene de atrás y elimina al América

Luca Orellano, Diego Rossi, Víctor Guzmán, Jesús Corona y Hugo Cuypers hicieron efectivos sus cobros por los regios para la definición del finalista. Del lado americanista Raphael Veiga, Brian Rodríguez, Israel Reyes y Eric Sánchez marcaron sus ejecuciones, mientras que Alan Cervantes fue el único que erró, en el cuarto turno de la tanda, al volar su disparo.

el putisimo Rodolfo Cota en cada penal del Monterrey: pic.twitter.com/syqHFEhboE — Diego(Diego Valdes Version’s) (@ValdesVersions) September 3, 2026

Los Rayados se repusieron tras ceder la ventaja que en el tiempo regular les dio Rossi, quien abrió el marcador a los 49 minutos con un disparo combado que superó al arquero Rodolfo Cota. Lucas Ocampos hizo el segundo a los 69 minutos, para igualar, a través de un penal que se le señaló a Kevin Álvarez por un pisotón sobre Orbelín Pineda.

Después de verse en desventaja, Ramón Juárez igualó por América a los 57, con un remate rasante, mientras que Cervantes logró la remontada momentánea a los 63 con un disparo lejano que se metió a las redes a media altura.

América se quedó con las manos vacías en su objetivo de luchar por su primer título de la temporada en la nueva era del estratega uruguayo Guillermo Almada, quien dirigió su undécimo encuentro con las Águilas, y sigue oficialmente invicto con ocho triunfos y tres empates luego de este encuentro.

Por su lado, el entrenador argentino de Monterrey Matías Almeyda lleva al equipo a su primera final, luego de haberse hecho cargo para esta temporada.

aar