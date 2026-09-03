Guillermo Almada explota y señala al arbitraje como el culpable de la eliminación del América en Leagues Cup

El entrenador del América Guillermo Almada se le fue con todo al arbitraje en la eliminación de su equipo ante el Monterrey en la Leagues Cup, pues se sintió perjudicado por el encargado del VAR Erick Yair Miranda, quien marcó un polémico penalti a favor de Rayados y no reviso otro posivle sobre Henry Martín.

“Ya nos habían dicho de los antecedentes de Miranda en el VAR. Yo no estaba en el club antes, pero tiene antecedentes de perjudicar mucho al club y hoy fue muy evidente, porque hubo un penal a favor que no lo cobró y no intervino el VAR, y en otro que tenía que haber intervenido no lo hizo”, dijo el estratega luego que sus pupilos cayeron en penaltis ante La Pandilla.

🔥 "NO ES UN ERROR, ES UN HORROR"



"Tiene antecedentes de perjudicar mucho al club"



🔥 Guillermo Almada critica al arbitraje y al VAR pic.twitter.com/6AEtLZjdk1 — Futbol Picante (@futpicante) September 3, 2026

Guillermo Almada no se guardó nada y explotó contra Miranda, pues dijo que no es la primera vez que el silbante marca algo que termina por afectarlos. El timonel de Coapa dijo que fue evidente la manera en la que el árbitro mexicano no marcó en penalti sobre Henry Martín, acción que pudo cambiar el rumbo del partido, pues de anotarlo quedaban pocos minutos para el finalizar el duelo.

América estaba ganando en las semifinales hasta el minuto 65′, cuando Orbelín Pineda cae en el área por una falta de Kevin Álvarez. El árbitro central marcó penalti y Erick Yair Miranda en el VAR dejó la misma marcación. Esto posibilitó el empate de Rayados vía Lucas Ocampos.

Guillermo Almada dice que actuación del VAR es “horrorosa”

🚨 ALMADA HABLA DEL ARBITRAJE



🗣️ "MIRANDA TIENE ANTECEDENTES DE PERJUDICAR AL CLUB"



🗣️ "HOY FUE MUY EVIDENTE"



🗣️ "EL VAR TENDRÍA QUE HABER AYUDADO"



🗣️ "NO ES UN ERROR, ES UN HORROR LA DECISIÓN DEL VAR"#ASClaroW #AquiPasa pic.twitter.com/eS8DyJJYpp — Claro Sports (@ClaroSports) September 3, 2026

Sobre la acción del penalti, Almada defendió a Kevin Álvarez y explicó que Orbelín Pineda fue quien se encuentra con la pierna del jugador de Rayados, pero reiteró que el VAR tuvo que haber intervenido para echar atrás la marcación.

“Él es el que va al encuentro de la pierna, es el rival, no nuestro defensor, y termina siendo decisivo en algo que tiene que haber justicia de parte de los árbitros, sobre todo teniendo una herramienta como el VAR”, explicó Guillermo Almada, quien indicó que no fue un error, sino un horror por la forma en la que dejaron escapar esa revisión.

“No es un error, es un horror la decisión del VAR, que tendría que haber ayudado a los árbitros y termina siendo decisivo en el mismo partido. Creo que para todos los que estaban en el estadio y los que vieron el partido fue muy evidente”, sentenció el exestratega de los Tuzos del Pachuca.

aar