NFL Experience Mexico: La fiesta para los aficionados en la Ciudad de México para disfrutar del Kickoff de la liga

Llega la NFL Experience Mexico para el inicio de la campaña

La pasión por el futbol americano alcanza un nuevo nivel con la llegada de NFL Experience Mexico, una experiencia inmersiva diseñada para poner a la afición en el centro de la acción. Los fanáticos en México celebrarán el arranque de la temporada en un festival que se llevará a cabo el 9, 10 y 13 de septiembre y ofrecerá entretenimiento, cultura deportiva y la mejor cobertura de los partidos.

NFL Experience Mexico se llevará a cabo en Maravilla Studios (C. Sabino 310, Cuauhtémoc, CDMX), un espacio que se transformará en el epicentro de la NFL, con zonas interactivas, un museo, una tienda oficial, oferta gastronómica y activaciones de siete franquicias emblemáticas: Dallas Cowboys, Pittsburgh Steelers, Miami Dolphins, LA Rams, Las Vegas Raiders, San Francisco 49ers y Arizona Cardinals.

¡El NFL Experience está de vuelta! Vive el kickoff de la temporada con un evento increíble, 4 mega pantallas, Tienda NFL, retos interactivos, premios y muchas sorpresas.



Regístrate en NFL OnePass para generar tu acceso gratuito y llega temprano los días del evento porque habrá… pic.twitter.com/Y1iaYg56xZ — NFL México (@nflmx) August 26, 2026

¿Cómo asistir al NFL Experience Mexico?

El acceso a NFL Experience Mexico es gratuito. Para asistir, cada persona deberá completar su registro y obtener un código QR a través de la aplicación NFL One Pass. Sigue estos pasos:

Descarga la aplicación NFL One Pass en tu dispositivo móvil. Selecciona tu país y, posteriormente, el evento NFL Experience Mexico. Revisa el proceso de registro y acepta los términos y condiciones. Selecciona el día de tu preferencia. El mismo código QR te permitirá ingresar durante los tres días del evento, sujeto a la disponibilidad de espacio. Tu registro estará completo una vez que recibas el código QR en la aplicación. Preséntalo directamente desde la app en la entrada del evento para solicitar el acceso.

Debido a que el evento cuenta con aforo limitado, el ingreso se realizará por orden de llegada y estará sujeto a la capacidad disponible en cada momento. Si el aforo se encuentra completo al momento de tu llegada, te pedimos ser paciente; el acceso se permitirá conforme se libere espacio.

Durante la experiencia, la aplicación NFL One Pass te permitirá escanear códigos y completar distintas dinámicas con aliados de la marca, con la oportunidad de ganar premios.

Todo gira en torno al Mexico City Game 🏈🇲🇽 pic.twitter.com/nzLxrHN0MF — NFL México (@nflmx) August 21, 2026

¿Qué actividades hay en el NFL Experience Mexico?

La programación está pensada para que los asistentes disfruten de cada partido en un ambiente festivo y recorran las instalaciones antes de cada patada inicial:

Miércoles 9 de septiembre (de 4:00 pm a 10:00 pm): el gran arranque oficial. Los aficionados disfrutarán de la transmisión en vivo del partido entre Patriots y Seahawks (6:20 pm) y revivirán una de las rivalidades más vibrantes del futbol americano moderno.

Jueves 10 de septiembre (de 4:00 pm a 10:00 pm): el primer jueves estelar. La intensidad del primer duelo de la NFL en Australia se vivirá a máxima potencia con el duelo divisional entre San Francisco 49ers y LA Rams (6:35 pm).

Domingo 13 de septiembre – (de 10:00 am. a 10:00 pm): la jornada definitiva.

Con las puertas abiertas desde la mañana, la afición podrá seguir en tiempo real toda la acción de RedZone y los partidos simultáneos. La jornada culminará con el primer Sunday Night Football entre Dallas Cowboys y NY Giants (6:20 pm).

El 9, 10 y 13 de septiembre llega NFL Experience Mexico ı Foto: Especial

Entretenimiento inmersivo

El corazón de la experiencia será disfrutar de los partidos con una espectacular pantalla 360° en forma de cubo, cortinas LED y una ambientación sonora que emulará la atmósfera de un estadio. Además, el recorrido incluirá:

Trofeo Vince Lombardi: los asistentes podrán tomarse una fotografía oficial junto algalardón más codiciado del deporte.

Convivencia oficial: habrá interacción con porristas y mascotas oficiales de la NFL.

Tienda NFL y Museo NFL: los aficionados podrán encontrar productos exclusivos de sus equipos favoritos y disfrutar de un recorrido interactivo por la historia del juego en nuestro país.

Activaciones interactivas: se ofrecerán desafíos de habilidad para poner a prueba las destrezas de los aficionados presentados por las marcas aliadas.

El 9, 10 y 13 de septiembre llega NFL Experience Mexico ı Foto: Especial

Recomendaciones para tu visita

Con el objetivo de garantizar una experiencia festiva, segura e incluyente para toda la afición, NFL Experience Mexico implementará un estricto código de conducta. Se solicitará a los asistentes mantener un ambiente de respeto y evitar conductas disruptivas, acoso y cualquier forma de lenguaje discriminatorio.

El evento será 100 % libre de humo y drogas; no estará permitido fumar, consumir drogas ni utilizar vapeadores dentro de las instalaciones. Te recomendamos asistir con ropa cómoda, el jersey de tu equipo favorito y un impermeable o chamarra ligera, ya que la visita se llevará a cabo durante la temporada de lluvias.

aar