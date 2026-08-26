¡ESPECTACULAR! “La Hormiga” González ya se estrenó con el Olympiacos y se empieza a ganar un lugar (VIDEO)

La Hormiga González ya es un goleador en el Olympiacos.

Armando “La Hormiga” González ya comenzó a mostrar su poderío en el futbol europeo. El canterano de la Chivas marcó sus primeros goles con el Olympiacos de Grecia, pero en esta ocasión fue en los entrenamientos y el equipo lo presumió subiendo unos videos del delantero.

Sin saber si “La Hormiga” debutará este fin de semana en la Jornada 2 de la Súper Liga de Grecia cuando el Olympiacos visite al Esteras, el mexicano se comienza a ganar el cariño de sus compañeros y de la afición, pues con su dorsal 34 está a la espera de que le den oportunidad de ponerle “La Hormiga” en lugar de su apellido o nombre.

Armando’s first steps at our training center! 🆕🐜



¡Los primeros pasos de Armando en nuestro centro de entrenamiento! 🆕🐜 pic.twitter.com/nVusTGPiQq — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 26, 2026

Han pasado solamente una fecha en el futbol griego y el conjunto rojiblanco se encuentra en la sexta posición, pero está empatado con el resto de los punteros, ya que todos suman tres unidades. Si Armando González logra debutar este fin de semana se sumaría a más de 10 aztecas en jugar en Grecia.

“Espero que sea una noche muy bonita, dar mi máximo esfuerzo y primero Dios, meter un gol. Tengo muchas ganas de meter goles aquí”, declaró el tapatío en el portal del equipo al ser cuestionado sobre cómo imagina su debut.

Armando la 'Hormiga' González tiene nuevo apodo en el Olympiacos. ı Foto: Facebook del Olympiacos

¿Por qué le quiere poner “Hormiga” a su playera?

El canterano del Guadalajara quiere que su sobrenombre siga haciendo historia, pero ahora en Europa, pues solicitó permiso para poder ponerle a su playera “La Hormiga” y así saltar a la cancha y que sus aficionados compren su playera.

Hasta el momento sigue a la espera de que se lo autoricen, pero en algunas declaraciones aseguró que es uno de sus deseos, pero que sí no se lo autorizan tampoco pasa nada y respetará la decisión de la Súper Liga de Grecia.

“Pedí que le pusieran ‘La Hormiga’. Van a ver si se puede. Si no, A. González, que también está bien. Y estamos viendo a ver si se puede, pero yo sí quiero poner ‘La Hormiga’”, destacó el mundialista con la Selección Mexicana en Norteamérica 2026.