Armando González promete volver a chivas; dice que se va “al más grande”

El jugador de Chivas tomó la decisión más importante en su carrera a los 23 años y fue mudarse a Europa para comenzar su aventura por el viejo continente con la escuadra del Olympiacos, el equipo más grande de Grecia. El delantero mexicano fue abordado por los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y afirmó que hará lo mejor en el Viejo Continente y después volverá a Chivas para quitarse la espina de ser campeón de encima.

“Obviamente es un objetivo que todavía tengo (ser campeón con Chivas), yo sé que primero Dios en un futuro lo voy a hacer muy bien en Europa y regresaré a Chivas. Sé que muy pronto se nos va a dar el título. Todos lo están haciendo muy bien, desde jardineros hasta el cuerpo técnico, todos queremos ser campeones”, comentó.

El Tip: El debut de Armando González con el Rebaño Sagrado fue un 13 de enero del 2024 cuando entró de cambio por Macías.

Antes de subirse al avión que lo llevaría a la ciudad de Dallas, Texas, para después viajar a Grecia, el ariete mexicano afirmó que el proyecto del Olympiacos “le gustó mucho, es un gran equipo, un gran club, el más grande de Grecia y que siempre está en competencias europeas, entonces quería tomar ese reto, es algo creo importante para mi carrera”.

Armando González se convertirá en el tercer azteca en defender los colores de los rojiblancos, después de que Nery Castillo (2000-2007) y Alan Pulido (2015-2016) lo hicieran en el pasado. La liga de Grecia no es un destino común entre los futbolistas mexicanos, pero en toda la historia Orbelín Pineda (AEK Atenas), Rodolfo Pizarro (AEK Atenas), Antonio de Nigris (AE Larissa), Pedro Arce (Anagennisi Giannitsa, Kavala y Veria), Paolo Medina (Panaitolikós), Jordan Silva (Creta F.C.) y Jorge Sánchez (PAOK), son los jugadores aztecas que han militado en la cuna de la civilización occidental.

ESTRELLAS DEL OLYMPIACOS ı Foto: Especial

8 Partidos con México tiene La Hormiga

La Hormiga tiene sus metas claras en su llegada a Grecia y el delantero mexicano afirmó que creció “viendo la Champions en las tardes, entonces es un torneo que quiero jugar y también meter goles ahí también”.

Lamentablemente, para Armando González, su nuevo club quedó fuera de la Champions League en la tercera ronda de la clasificación a manos del NEC Nijmegen de la Eredivisie. Afortunadamente el mexicano tendrá la oportunidad de pelear por un puesto titular en el conjunto griego para disputar la Europa League, torneo en el que el Olympiacos se puede enfrentar en la fase de liga ante equipos como la Juventus, Bayer Leverkusen, Marsella, Crystal Palace o AC Milan.

Los rojiblancos ya saben lo que es competir y ganar un título internacional en Europa, pues en la temporada 2023/2024 fueron campeones de la Conference League tras vencer a la Fiorentina en la final por marcador de 1-0.

Armando González deja al Guadalajara después de dos años en el conjunto jalisciense, el mexicano vivirá su primera experiencia en Europa y vestirá los colores de otro club por primera vez, ya que La Hormiga fue canterano del Rebaño Sagrado y se mantuvo en el equipo de sus amores hasta que dio el salto al viejo continente.

MEXICANOS EN GRECIA ı Foto: Especial

El ariete de 23 años se despide de la institución después de 69 partidos disputados, 29 goles y cuatro asistencias, aunque se espera que pueda recuperar el olfato goleador, ya que en los últimos meses no estuvo fino frente a la portería rival.

La Hormiga llega a Grecia después de ser campeón de goleo de la Liga MX con 12 tantos, pero aún tiene una tarea pendiente en su carrera profesional y es levantar su primer título como futbolista en el máximo circuito.

Tigres anunció la salida de Gerardo Torrado como vicepresidente del club felino y en su lugar llega Víctor Manuel Vucetich para también cumplir la función de director técnico. ı Foto: X / Tigres y Mexsport

FMF anuncia nuevo modelo

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó un nuevo modelo deportivo que modificará la estructura del balompié nacional y que fue aprobada por la Asamblea y dueños de los clubes. Los cambios serán de manera gradual a partir de 2027.

Asegura que se trata de un modelo deportivo que tendrá cobertura nacional y que será en “beneficio de jugadores, aficionados y clubes”.

El nuevo plan consiste en la integración de la Liga Expansión MX a la cabeza de una pirámide de futbol en la que participarán también Liga Premier, Liga TDP y Sector Amateur. Se cuenta con el respaldo de los equipos de la Liga MX y “una amplia mayoría de los clubes de Expansión y los dirigentes de la LIGA Premier, TDP y Sector Amateur”.

“El presidente de la Liga MX, Francisco Iturbide, informó que, por mandato de la Asamblea de Dueños, se modificó el mecanismo para ingresar a Primera División, por lo que a partir de ahora será solamente por el cumplimiento de los criterios establecidos, como lo hizo el Atlante. Agregó que, cuando se centralicen los derechos de transmisión, se podrá analizar nuevamente cualquier otro esquema” explica el comunicado.

El modelo pretende elevar la calidad de la competencia, fortalecer a las instituciones y a los clubes de todas las divisiones, abrir más oportunidades para los jugadores y ampliar la presencia del futbol.

El modelo articula dos grandes transformaciones complementarias dentro de un mismo ecosistema. Iniciará una nueva etapa institucional, con un Gobierno Corporativo fortalecido, mayor capacidad de gestión y mejores condiciones para generar valor y relacionarse con el resto. La Liga Expansión MX encabezará una Pirámide de alta competencia integrada por Liga Premier y Liga TDP.