Luego de 74 años, el GP de Países Bajos se despide

Tras la pausa por las vacaciones de verano, la Fórmula 1 se reanuda con una parada agridulce, pues este fin de semana se vivirá la última edición del Gran Premio de Países Bajos, dejando atrás una historia de 74 años en el icónico circuito de Zandvoort, se inauguró en 1948, pero que no fue reconocida por la F1 hasta 1952.

En sus primeros cuatro años a la competencia se le conoció como Gran Premio de Zandvoort, pero no fue hasta 1952 cuando la parada debutó en la máxima categoría del automovilismo bajo el nombre que se le conoce actualmente.

El Dato: El GP de Países Bajos es de las pocas carreras que Lewis Hamilton no ha ganado en su trayectoria, otras citas activas que no ha conquistado son Miami y Las Vegas.

Países Bajos tuvo dos etapas válidas para el Campeonato Mundial de F1. Primero de manera ininterrumpida entre 1952 y 1985. De 1986 a 2020 no se disputó, pero volvió para una segunda parte en 2021 hasta este fin de semana, cuando se bajará por última vez la bandera a cuadros.

El milanés Alberto Ascari hizo historia al conquistar en años consecutivos las primeras ediciones de esta carrera al mando de un Ferrari. De hecho Ascari es el único volante nacido en Italia que ha ganado en Países Bajos y coincidió que las dos ocasiones que terminó primero en suelo neerlandés terminó campeón de la F1.

El Tip: Hamilton afirma que más entrenamiento y menos fiesta están dando resultados para la segunda etapa.

En el apartado de las escuderías más laureadas está Ferrari como líder indiscutido con ocho victorias (1952, 1953, 1961, 1971 1974, 1977, 1982 y 1983). El segundo lugar es del extinto equipo Lotus, que en su momento llevó seis veces a un coche al primer lugar (1963, 1964, 1965, 1967 1970, 1978). McLaren añadió en 2024 y 2025 dos triunfos para llegar a un total de cinco (1976, 1984 y 1985).

Leyendas como Juan Manuel Fangio, Nelson Piquet, James Hunt y Alain Prost han conquistado este Gran Premio, pero solamente Jim Clark, Jackie Stewart, Niki Lauda y Max Verstappen lo hicieron en más de dos ediciones.

50 puntos le lleva Antonelli a Hamilton

El británico Jim Clark, dos veces monarca del serial, dominó con su Lotus-Climax la carrera holandesa entre 1963 y 1967, terminando cuatro veces en lo más alto del podio para ser, desde hace 59 años el máximo ganador en Zandvoort. En este periodo de tiempo solamente se le escapó el triunfo en 1966 ante el australiano Jack Brabham.

Con tres victorias se encuentran Jackie Stewart (1968, 1969 y 1973), Niki Lauda (1974, 1977 y 1985) y Max Verstappen (2021, 2022 y 2023), todos monarcas del Campeonato de Pilotos de F1, pero solamente Max Verstappen con oportunidad de empatar el récord de Jim Clark, ya que es el único en activo.

El León Neerlandés dominó el GP de Países Bajos en sus primeros años tras su regreso al calendario de F1 pospandemia. Aunque acumula dos ediciones en donde no puede cruzar primero la bandera a cuadros, el volante de Red Bull Racing intentará ganar en casa una última vez y despedirse en lo más alto frente a su gente.

Para alcanzar el triunfo Mad Max contará como compañero con Liam Lawson, quien reemplazará al lesionado Isack Hadjar, quien “sufrió una lesión en la muñeca durante el parón de verano”, de acuerdo con un reporte de los Toros Energéticos.

El neozelandés Lawson vuelve al monoplaza de Red Bull tras estar en el equipo filial Racing Bulls. Liam Lawson vivió dos carreras desafortunadas en 2025 que le costaron su asiento en la escudería principal. Yuki Tsunoda piloteará en el asiento disponible de Racing Bulls.

La particularidad del Gran Premio de Países Bajos 2026 es que se tendrá un formato sprint y solamente una práctica antes de arrancar la competencia. Los equipos y pilotos tendrán una oportunidad de sumar puntos adicionales a los que hay en disputa en la carrera tradicional.

En la reanudación del certamen el italiano Andrea Kimi Antonelli es líder con 219 puntos y con 50 unidades de ventaja sobre su más cercano perseguido, el inglés Hamilton. El siete veces campeón de la F1 ha tenido un gran año con Ferrari y se mantiene en la lucha con el joven de Mercedes gracias a sus 169 puntos. Antonelli ha ganado seis carreras del calendario, Russell dos y Leclerc junto con Norris una.

En tercer lugar se encuentra el británico George Russell, coequipero de Antonelli en Las Flechas Plateadas, quien suma 160 puntos. Para completar las primeras cinco posiciones se encuentra Charles Leclerc (Ferrari) con 138 puntos y el actual campeón de la categoría, Lando Norris (McLaren) con 128 puntos.

Max Verstappen afirma que consideró seriamente dejar la Fórmula 1 antes de que el cuatro veces campeón se comprometiera por cuatro años más con RB.

Horarios del GP de Países Bajos

Hoy:

Sprint Qualifying: 8:30 a.m.

Mañana:

Sprint: 4:00 a.m.

Qualy: 8:00 a.m.

Domingo:

Carrera: 7:00 a.m.