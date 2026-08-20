Liga MX le arruina primera convocatoria a Rafa Márquez y su proceso inicia con muchos problemas

Rafa Márquez está cerca de debutar como director técnico de la Selección Mexicana, pero previo a los primeros compromisos deberá de presentar su primera convocatoria; sin embargo, el estratega ya tiene su primera complicación de cara al compromiso ante Colombia y la Liga MX es el culpable.

La concentración de la Selección Mexicana está programada para el 21 de septiembre del 2026, día en el que los jugadores que aparezcan en la lista deberán de reportar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), pero el problema que se le presenta a Rafa Márquez es que los partidos de la Jornada 10 del Apertura 2026 se empalman con los compromisos del Tricolor.

"EL ACUERDO QUE TENEMOS ES QUE LO LIMITAREMOS A DOS JUGADORES POR CLUBES" 🇲🇽



Ivar Sisniega habló sobre el partido que tendrá la Selección Mexicana contra Colombia, el primero de Rafa Márquez como DT y si la Copa Oro 2027 podrá ser en la CDMX



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¿Cuál es la decisión de la FMF para la primera convocatoria de Rafa Márquez?

Rafa Márquez reveló que en su primera convocatoria habrá pocos cambios a lo que presentó la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026, pero con la Jornada 10 de la Liga MX la FMF reveló que el entrenador mexicano solo podrá convocar a dos jugadores por equipo.

Partidos de México con Rafa Márquez

México vs. Colombia : 26 de septiembre de 2026 en Baltimore, Maryland.

México vs. Perú : 29 de septiembre de 2026 en Nueva York.

México vs. Estados Unidos : 3 de octubre de 2026 en Phoenix, Arizona.

México vs. Chile: 6 de octubre de 2026 en Pasadena, California

El conjunto de la Liga MX que más jugadores aportó para el Mundial 2026 fueron las Chivas, con futbolistas como Roberto Alvarado, Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Luis Romo y Armando González, así que Rafa Márquez deberá de elegir a dos de ellos quitando a la Hormiga, ya que el delantero ya se fue a Europa.

DCO