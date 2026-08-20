¡TRISTE NOTICIA! Barcelona podría evitar que Raúl Rangel llegue a Europa con este inesperado movimiento

Raúl Rangel ha levantado el interés del Dinamo Zagreb tras su participación en la Copa del Mundo con México; sin embargo, la llegada del arquero al equipo del viejo continente podría complicarse y el Futbol Club Barcelona sería el involucrado en este tema.

El equipo español tiene en sus planes comprar al guardameta Dominik Livaković, quien actualmente juega en el Fenerbahçe S. K. de la Superliga de Turquía, pero el conjunto blaugrana no se quedaría con el guardameta croata, lo mandaría en calidad de préstamo al Dinamo Zagreb, el club que ya puso la mira en Raúl Rangel.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Dinamo Zagreb are interested in Chivas goalkeeper Raúl “Tala” Rangel, per @MatteMoretto. pic.twitter.com/aLxWTb6rDU — Croatian Football  (@CroatiaFooty) August 19, 2026

Chivas ya mandó a su primer seleccionado a Europa

Después de tanto esperar y con solo algunos minutos jugados en la Copa del Mundo con México, Armando González ya emprendió el viaje con destino a Grecia para ponerse a las órdenes de su nuevo club, el Olympiacos.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Canchas Sale a la luz la razón por la que Miguel Borja llegó al América y salió corriendo de Medio Oriente

El delantero mexicano no dudo dos veces en tomar la oportunidad del Olympiacos para jugar en Europa y el conjunto de El Pireo se hizo de los servicios del joven mexicano de cara a la Temporada 2026/2027 que está por iniciar en unos días.

La Hormiga lució feliz y con muchas ganas de reportar con su nuevo club, el segundo en su carrera después de su debut con las Chivas en 2024. El ariete mexicano dejó en claro que busca cumplir su sueño de jugar la Champions League, aunque deberá de esperar una campaña, ya que su nuevo equipo quedó fuera del torneo más importante en la ronda de clasificación y jugarán la Europa League.

Armando ‘Hormiga’ González en su salida a Grecia ✈️



“Sé que en un futuro lo voy a hacer muy bien en Europa y regresaré a Chivas” ❤️🤍@somos_FOX pic.twitter.com/waI6Y3dLmW — Paola de la Torre (@paosdlt96) August 20, 2026

Chivas podría sufrir una tercera baja además de Rangel y la Hormiga

Aunque aún no hay una oferta formal por Raúl Rangel, el Dinamo Zagreb ya puso el ojo en el portero mexicano a unas cuantas semanas de que cierre el mercado de fichajes de verano, pero un equipo de la MLS también puso el ojo en otro jugador del Rebaño Sagrado.

El New York Red Bull está interesado en hacerse de los servicios de Brian Gutiérrez, quien también tuvo actividad con México en el Mundial 2026 y el conjunto del noroeste de Estados Unidos busca llevarlo de regreso a la liga estadounidense.

Chivas debe de pensar bien sus movimientos en el mercado de piernas, ya que en la posición de la Hormiga si tienen reemplazo como en la de Raúl Rangel, pero el mediocampo es una zona en la que más podría sufrir el equipo de Gabriel Milito si Brian Gutiérrez termina saliendo del club.

DCO