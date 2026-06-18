¿Quién es el Tala Rangel, el portero titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

El Tala Rangel fue fundamental para la victoria de México sobre Corea del Sur en el Mundial 2026.

Raúl Rangel, mejor conocido como Tala, es el portero titular de las Chivas y de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, en la que significa su primera participación en el magno evento de la FIFA que se celebra por tercera ocasión en suelo nacional. Tuvo una fenomenal atajada en los minutos finales del 1-0 sobre Corea del Sur.

Nacido en Ciudad Guzmán, Jalisco, el 25 de febrero de 2000, sus inicios antes de llegar a las fuerzas básicas del Guadalajara no fueron fáciles, pues previo a ello trabajó en carnicerías, panaderías y talleres de ladrillos.

El Tala Rangel pasó por las filiales de Chivas y tuvo un destacado desempeño con el Tapatío, club con el que fue campeón en la Liga de Expansión.

¿Cuándo fue el debut del Tala Rangel con Chivas?

El Tala Rangel jugó su primer partido oficial con Chivas el 1 de octubre de 2023 en el empate 1-1 ante Toluca en la fase regular del Torneo Apertura de aquel año. El entrenador serbio Veljko Paunovic fue quien le dio la oportunidad de tener sus primeros minutos en el máximo circuito.

Fue hasta el siguiente torneo, el Clausura 2024, en el que el Tala se convirtió en el portero titular del Rebaño. Debido a su estilo de juego y a su parecido físico con el exportero Alfredo Talavera es que surgió el sobrenombre de Raúl Rangel.

El Tala Rangel en la Selección Mexicana

Sus destacadas actuaciones con Chivas llevaron al Tala Rangel a la Selección Mexicana, donde fue Jaime Lozano el estratega que le dio la oportunidad de debutar en un amistoso ante Uruguay el 5 de junio de 2024.

El Jimmy lo llevó como uno de los tres porteros del Tricolor a la Copa América de aquel año, pero el titular en todos los juegos fue Julio González.

Si bien no fue el portero titular, el Tala Rangel formó parte de la plantilla de la Selección Mexicana que ganó la Copa Oro y la Liga de Naciones de la Concacaf en 2025.

EVG