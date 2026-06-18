Ella es Edith Marín, la novia del Tala Rangel, el héroe de México ante Corea del Sur en el Mundial 2026

Raúl Rangel fue una de las figuras en el partido entre México y Corea del Sur, ya que el guardameta mexicano salvó una pelota en la línea para evitar la caída de su marco, lo que hubiera significado el empate de los Tigres de Asia ante la Selección Mexicana.

El guardameta de las Chivas comparte una vida amorosa con Edith Marín, quien estuvo presente en el partido del Mundial 2026 entre México y Corea del Sur, con el que la Selección Mexicana selló su pase a los dieciseisavos de final como primer lugar del Grupo A.

Edith Marín, la pareja del Tala Rangel que lo ha acompañado en su carrera

Edith Marín es la pareja del Tala Rangel y siempre lo acompaña al estadio, como en esta ocasión que debutó en una Copa del Mundo siendo figura clave del equipo de Javier Aguirre.

La novia del guardameta de las Chivas nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, pero actualmente reside en la capital, Guadalajara. Es licenciada en Psicología y aún sigue estudiando, además de que deja en claro que es aficionada y jugadora de voleibol.

Sus redes sociales no son públicas para la afición, así que sus publicaciones las mantiene privadas y en sus cuentas tiene pocos seguidores en comparación con las parejas de otros futbolistas que tienen miles o millones de seguidores.

Raúl Rangel y su pareja llevan más de 8 años juntos

La pareja ha optado por mantener su vida de forma privada, ya que Edith Marín tiene su cuenta cerrada y el Tala Rangel solo publica algunas fotos cuando el lo desea, ya que esa es una relación madura y que llevan años juntos.

El portero de las Chivas y su novia llevan ocho años juntos, ya que en 2022 publicaron una serie de fotos donde celebraban sus cuatro años juntos y este 2028 cumplirán ocho años de la mano. Un apoyo de verdad para el guardameta mexicano.

DCO