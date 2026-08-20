Sale a la luz la razón por la que Miguel Borja llegó al América y salió corriendo de Medio Oriente

Miguel Borja se convirtió en el tercer fichaje del América para el Apertura 2026 y el colombiano arribó al conjunto de Coapa después de su paso por el Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, pero tras su llegada a la Ciudad de México se reveló la razón por la que Borja estaba buscando salir de Medio Oriente lo más pronto posible.

Con información de León Lecanda, reportero de ESPN, Miguel Borja no pensaba en el tema económico al firmar por el América, sino que buscó su salida del Al-Wasl por el conflicto armado en Medio Oriente, esto con el fin de salvaguardar a su familia. Además de que el fichaje se dio con facilidad al tener el mismo representante de Cristian Borja, con quien han trabajado sin complicaciones.

¿Cuánto tiempo estará Miguel Borja en el América?

El América sumo a un delantero más a su plantilla para este Apertura 2026, el cual ya lleva cuatro jornadas disputadas. Guillermo Almada tendrá a su disposición a Henry Martín, Miguel Borja, Alejandro ‘Coco’ Cárdenas y Patricio Salas.

TE RECOMENDAMOS: Tenis Carlos Alcaraz deja atrás la lesión en la muñeca y vuelve a las canchas para disputar el US Open

Según diversos reportes, Miguel Borja firmó un contrato de un año con las Águilas con opción a otro más, así que el colombiano estará ligado con los azulcremas hasta agosto del siguiente año y si su rendimiento es bueno con el América podría quedarse otros 365 días con el equipo de Coapa.

Borja ha militado en grandes clubes de Sudamérica, ya que nunca ha jugado en Europa. El colombiano ha vestido el jersey de River Plate, Palmeiras, Gremio y Atlético Nacional, aunque será su primera experiencia en el futbol mexicano después de su fichaje caído con el Cruz Azul.

Ilusión y expectativa al máximo. Llegaste al equipo Más Grande de México, Borja. 💪



▶️ Ve la entrevista completa: https://t.co/0X4aSCJ1KK pic.twitter.com/KeFwV9exA5 — Club América (@ClubAmerica) August 20, 2026

De casi convertirse en jugador de Cruz Azul a vestir la camiseta del América

El nombre de Miguel Borja generó mucha controversia y polémica durante diciembre del 2025, cuando estuvo a solo una firma de convertirse en jugador del Cruz Azul, pero el colombiano terminó por irse a los Emiratos Árabes Unidos.

La Máquina ya tenía al colombiano presencialmente en sus instalaciones, pero al movimiento de Mateusz Bogusz a la MLS tardó en concretarse, lo que terminó por tirar la llegada de Miguel Borja al Cruz Azul.

Menos de un año después, el colombiano salió de Medio Oriente para convertirse en jugador del América, lo que volvió a generar controversia, ya que en redes sociales recordaron la imagen en la que Miguel Borja ya estaba en la Noria con la indumentaria del Cruz Azul.

DCO