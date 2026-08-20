¿En qué lugar quedó Isaac del Toro en la vuelta de Alemania 2026?

Isaac del Toro es uno de los ciclistas mexicanos más reconocidos actualmente, pues su participación en competencias ha destacado durante los últimos años, y el Tour de Alemania no es la excepción.

El Tour de Alemania 2026 se realizará durante varios días, pues esta consiste de cuatro etapas que comenzaron el 19 de agosto y continuarán hasta el domingo 23 de agosto, con un recorrido ondulado de 156.5 kilómetros.

Durante este 2026 Isaac del Toro ha logrado ganar la clasificación general de la UAE Tour, Tirreno-Adriático y Tour Auvergne-Rhône-Alpes, mientras que durante el Tour de Francia logró ser el primer mexicano en subirse con el tercer lugar.

Del Toro pips Magnier! 🔥



The Mexican steals the Prologue win at the Lidl Deutschland Tour 👏 pic.twitter.com/gJqKXeFncy — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 19, 2026

Además de tener un gran desempeño en la pista, Isaac del Toro se da el tiempo para demostrar su amor y apoyo hacia Romina Hinojosa, quien además de ser su pareja sentimental desde el 2023, también es la prmera mujer en competir durante el Tour de France Femenil.

Recientemente Isaac del Toro sufrió una caída durante la primera mitad de la Clásica de Hamburgo, por lo que incluso requirió asistencia médica y cambiar su bicicleta para poder concluir la competencia.

🇲🇽 Isaac Del Toro



🤍 Best young rider of the #TDF2026

🤍 Meilleur jeune du #TDF2026 pic.twitter.com/aF0i0Xvd0Z — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2026

¿En qué lugar quedó Isaac del Toro?

Del Toro logró demostrar que continúa teniendo un gran rendimiento dentro del mundo deportivo, pues comenzó dominando la vuelta de Alemania 2026 durante la clasificación general del tour.

Este 20 de agosto el mexicano, conocido también como “Torito”, logró llegar al segundo lugar en la primera etapa del Tour de Alemania 2026, con una diferencia de tan solo 16 segundos con el ganador, el francés Louis Barré.

Por ahora se encuentra como líder juvenil y segundo lugar de la etapa inicial, por lo que se espera que el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de agosto continúe dando lo mejor de sí para lograr acomodarse en el podio el día del circuito final.

¡EL TORITO RESPONDE Y SE QUEDA CON EL SEGUNDO! 🐂🇲🇽🥈



Isaac Del Toro cerró con fuerza la primera etapa de la Vuelta a Alemania 2026 y se quedó con el segundo lugar, detrás de Louis Barré, quien se escapó en solitario para conquistar la victoria. 🚴‍♂️ pic.twitter.com/LiOerSVwMc — Claro Sports (@ClaroSports) August 20, 2026

Durante el Tour de Alemania 2026, Isaac del Toro se encuentra como colíder de su equipo UAE Team Emirates junto a Nils Politt, en el que se encuentran también António Morgado, Vegard Stake Laengen, Matteo Vanden Wijngaert y Moritz Mauss.

Esto es debido a que el ciclista mexicano firmó una extensión de contrato con el UAE Team Emirates después del Tour de France, por lo que ahora Torito continuará dentro de este hasta el 2031.

TORITO × 2031 ✍️🇲🇽🦅



We’re delighted to announce that @ISAACDELTOROx1 has signed a new long-term contract with UAE Team Emirates-XRG, extending his stay with the team until the end of 2031.



Committed to our future 🤝#WeAreUAE pic.twitter.com/xbtDYG9E9R — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 6, 2026

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