Isaac del Toro termina en segundo lugar en la primera etapa del Tour de Alemania 2026

Isaac del Toro termina segundo en la primera etapa del Tour de Alemania

El ciclista mexicano Isaac del Toro terminó en segundo lugar dentro de la primera etapa del Tour de Alemania 2026. Llegó a 16 segundos del ganador y nuevo líder, el francés Louis Barré.

La etapa dura 215 kilómetros y el UAE Emirates Team no pudo ayudarle al Torito a terminar en una mejor posición, además que no contó con apoyo y tuvo que defenderse solo contra el resto del pelotón.

First road stage in our legs at the @DeineTour, and we take 🥈 place through Isaac.



Another day on the podium for @ISAACDELTOROx1 🫡#WeAreUAE | #DeineTour pic.twitter.com/0TVhWPz0cn — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 20, 2026

Isaac del Toro conquistó el prólogo de la competencia en Alemania, pero ahora se encuentra a nueve segundos de distancia sobre Louis Barré, quien entrará a la siguiente etapa con lidera ventaja.

El otro mexicano de la carrera, Edgar Cadena finalizó en la posición 17 a 24″ del ganador y en la clasificación general se coloca en el puesto 16 a 38″ del francés Barré.

Isaac del Toro lidera el Tour de Alemania

El mexicano Isaac del Toro lidera al UAE Team Emirates en el Tour de Alemania 2026, su primera carrera después de haber competido en la Clásica de Hamburgo.

El Torito será colíder de su equipo junto con el alemán Nils Politt, quien en 2021 ganó esta carrera, que este año está programada para desarrollarse del miércoles 19 al domingo 23 de agosto.

António Morgado, Vegard Stake Laengen, además de los jóvenes Matteo Vanden Wijngaert y Moritz Mauss son los integrantes del UAE Team Emirates para el Tour de Alemania 2026, evento al que Isaac del Toro se presenta con deseos de dejar atrás la caída que le impidió tener un mejor resultado en la Clásica de Hamburgo.

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