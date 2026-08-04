NFL y Aeroméxico presentan alianza al lado de Emmitt Smith, leyenda de los Dallas Cowboys

Emmitt Smith es uno de los mejores jugadores de la NFL, leyenda indiscutida de los Dallas Cowboys, y quien estuvo presente en la presentación de la alianza entre Aeroméxico y NFL México, con la cual la empresa de aviación tricolor se convirtió en patrocinador oficial de la liga de futbol americano.

Aeroméxico se convierte en el Patrocinador Oficial de la NFL en México, con exclusividad en la categoría de aerolínea en el país. Es un acuerdo por tres años, que conectará a Aeroméxico con una comunidad estimada de 40 millones de aficionados a la NFL.

¡El momento de la firma!



Así se cerró la alianza entre la NFL y Aeroméxico. La unión es por tres años



📹: @AyalarAlejandro pic.twitter.com/majd4ExRl6 — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 4, 2026

“Es un honor estar en México con la NFL. Estoy emocionado porque se la pasión qué hay por el futbol americano y por los deportes en general. Traer estas experiencias son las cosas que NFL y Aeroméxico hacen”, dijo Emmitt Smith en su intervención.

El evento, además del exrunning back, contó con la presencia de Andrés Castañeda, Vicepresidente Ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de Aeroméxico, y Arturo Olivé, Director General de NFL México, quienes encabezaron la firma protocolaria del convenio.

“La llegada de Aeroméxico como la primera aerolínea patrocinadora oficial de la NFL en México marca un momento muy importante para nuestra organización. Compartimos la visión de conectar a las personas a través de experiencias extraordinarias y estamos convencidos de que esta alianza fortalecerá el vínculo que tenemos con los millones de aficionados en el país justo cuando iniciamos la temporada 2026 y nos preparamos para quitar la pausa y continuar con la realización de los juegos de la NFL en la Ciudad de México”, dijo el Director General de NFL México.

“Aeroméxico será un gran aliado para esta nueva etapa”, aseguró Arturo Olivé 🏈✈️



📹: @AyalarAlejandro pic.twitter.com/EIlt3E69Om — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 4, 2026

Como parte de la presentación, Aeroméxico dio a conocer un avión con fuselaje especial NFL, creado para representar visualmente esta alianza y llevar la pasión del futbol americano a nuevas alturas. La aeronave será uno de los símbolos principales de esta nueva etapa entre ambas marcas.

“Estamos muy orgullosos de construir este nuevo capítulo junto a un socio tan relevante para NFL México como Aeroméxico”, agregó Arturo Olivé.

La conectividad de Aeroméxico incluye mercados clave de la liga, como Dallas-Fort Worth, Miami y Boston/Nueva Inglaterra, vinculados con equipos como los Dallas Cowboys, Miami Dolphins y New England Patriots, respectivamente. Esta red fortalece la relación natural entre la aerolínea bandera de México, sus clientes y la emoción del futbol americano.

Emmitt Smith encabeza la alianza comercial entre la NFL y Aeroméxico



“Es un honor estar en México con la NFL”🤩



“Estoy emocionado porque sé la pasión que hay por la NFL en México” 🇲🇽



📹: @AyalarAlejandro pic.twitter.com/PEqlGsUo8I — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 4, 2026

“En Aeroméxico estamos convencidos de que la experiencia de viajar puede conectar a nuestros clientes con aquello que más les apasiona. Convertirnos en la Aerolínea Oficial de la NFL en México nos permite , a través de l a emoción del fútbol americano, crear momentos memorables para viajeros , socios Aeroméxico Rewards y aficionados. Esta alianza representa una nueva forma de estar cerca de nuestros clientes, dentro y fuera del avión”, señaló Andrés Castañeda, Vicepresidente Ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de Aeroméxico.

Emmitt Smith engalanó la presentación con el Trofeo Vince Lombardi como parte de la celebración de esta alianza.

aar