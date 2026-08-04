Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Resumen de medallas que México ganó hoy 4 de agosto

Entrando al noveno día de actividades en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, la Delegación Mexicana ya superó la cosecha de las 200 medallas totales en el certamen y la primera ganada este martes 4 de agosto fue gracias a XXX.
Al momento no hay país que represente oposición para México en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Colombia está en segundo lugar, pero las preseas ganadas por los representantes aztecas los tienen con mucha ventaja, pues ya llegaron a las 100 medallas de oro.
Equipo de Hockey sobre Pasto logra medalla de bronce
La delegación Mexicana arrancó la participación de este martes 4 de agosto con una medalla de bronce en la disciplina de Hockey sobre Pasto. El conjunto azteca derrotó 5-1 a Venezuela para colgarse la presea de tercer puesto y así terminar su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
DCO