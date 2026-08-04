Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Resumen de medallas que México ganó hoy 4 de agosto

Entrando al noveno día de actividades en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 , la Delegación Mexicana ya superó la cosecha de las 200 medallas totales en el certamen y la primera ganada este martes 4 de agosto fue gracias a XXX.

Al momento no hay país que represente oposición para México en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 . Colombia está en segundo lugar, pero las preseas ganadas por los representantes aztecas los tienen con mucha ventaja, pues ya llegaron a las 100 medallas de oro.

El equipo varonil 🏑 se sube al podio en el último día de actividades de la disciplina en #SantoDomingo2026 🇩🇴



👉🏻 En el duelo por la medalla de bronce, México se impone a Venezuela



🇲🇽 5-1 🇻🇪



¡Felicidades!#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/k7goFGUa5d — CONADE (@conadeoficial) August 4, 2026

Equipo de Hockey sobre Pasto logra medalla de bronce

La delegación Mexicana arrancó la participación de este martes 4 de agosto con una medalla de bronce en la disciplina de Hockey sobre Pasto. El conjunto azteca derrotó 5-1 a Venezuela para colgarse la presea de tercer puesto y así terminar su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

DCO