¡BOMBAZO! Tigres llega a un acuerdo con Puebla y anuncia a Emiliano Gómez como su nuevo refuerzo

Los Tigres no la pasan bien en el torneo local y a días de que cierre el mercado de fichajes en la Liga MX decidieron fichar al uruguayo Emiliano Gómez procedente del Puebla y que todavía tenía contrato hasta 2028 con La Franja.

El oriundo de Rivera, Uruguay, llega para reforzar la zona de ataque de los universitarios tras la salida de figuras como André-Pierre Gignac y Ángel Correa. Emiliano Gómez llevaba temporadas sonando para salir del Puebla y por fin se le hizo al mediapunta de 24 años cambiar de aires en la Liga MX.

🔥👤🇺🇾 Desequilibrio, garra charrúa y explosividad. 🐯 ¡Emiliano Gómez llega a su nueva casa, la casa de 𝑬𝒍 𝑴𝒂́𝒔 𝑪𝒂𝒎𝒑𝒆𝒐́𝒏 𝒅𝒆 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒐 𝑳𝒆𝒐́𝒏! pic.twitter.com/h8Yzii85uW — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 10, 2026

Estos son los números de Emiliano Gómez con el Puebla

Emiliano Gómez llegó al Puebla en mayo del 2025 para portar los colores de La Franja y se convirtió en una de las figuras del conjunto poblano en el corto tiempo que estuvo en el equipo, esto por sus contribuciones de gol que tuvo.

El uruguayo disputó 70 compromisos con el Puebla en poco más de un año con el Puebla, marcó 17 goles y dio siete asistencias con la camiseta de La Franja. Ahora su historia en el futbol mexicano continúa con los Tigres, pero llega en uno de los peores momentos de la institución en los últimos años.

Los universitarios están en la decimoquinta posición de la tabla general después de siete jornadas con solo seis puntos en su cuenta. El equipo de San Nicolás de los Garza solo tiene una victoria, tres empates y tres derrotas en la temporada, así que con el fichaje de Emiliano Gómez y la llegada de Víctor Manuel Vucetich esperan mejorar en el Apertura 2026.

DCO