Seattle Seahawks vencen a los New England Patriots en el kickoff de la NFL 2026

Después de 213 días de que se llevó a cabo el Super Bowl LX en el Levi´s Stadium, la NFL volvió a la actividad con el partido inaugural entre los Seahawks y los Patriots. El equipo de Seattle volvió a vencer a los de New England por segunda ocasión consecutiva por marcador de 10-13 para llevarse su primera victoria de la temporada.

El juego inició con la terrible noticia de Sam Darnold y su lesión en el primer drive de Seattle en la temporada. El mariscal de campo sufrió una lesión de cadera, por la que tuvo que retirarse del campo a los vestidores y tiempo más tarde el equipo anunció que el jugador no volvería al compromiso. Drew Lock fue el encargado de suplir a Darnold.

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Como ocurrió en el pasado Super Bowl, el partido fue totalmente para ambas defensivas que mantuvieron a la ofensiva rival lejos de llegar a la zona de anotación, pero en el segundo cuarto el tight end de los Patriots Eli Raridon atrapó un pase corto de Drake Maye en la zona prometida para abrir el marcador.

Andy Borregales fue el encargado de ampliar la ventaja para el conjunto visitante con un gol de campo en el arranque del tercer cuarto. El intento del pateador fue de 50 yardas, fue bueno y puso el tablero 10-0 de forma momentánea a favor de los Pats.

Sin embargo, los Seahawks responderían con fuerza en el resto del compromiso y a falta de tres minutos en el tercer episodio Jason Myers colocó los primeros tres puntos en el electrónico de los actuales campeones, acercando a Seattle en busca de la victoria.

Called game and kept his feet in pic.twitter.com/SunasYF0Zr — NFL (@NFL) September 10, 2026

Jaxon Smith-Njigba fue el encargado de emparejar los cartones en el arranque del último cuarto, el wide receiver de Seattle recibió un pase de 45 yardas para marcar su primer touchdown de la campaña.

El encargado de darle la vuelta al tablero fue Jason Myers que con un gol de campo puso tres puntos más para los Seahawks y con ello cerraron el compromiso, pero en los últimos minutos los Patriots estuvieron cerca de emparejar, pero Josh Jobe interceptó el balón y terminó con las aspiraciones de los de Nueva Inglaterra.

DCO