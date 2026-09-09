Alexis Vega sorprende en conferencia de prensa al revelar que estuvo cerca de irse a Barcelona (VIDEO)

Alexis Vega estuvo en conferencia de prensa donde habló sobre su única posibilidad que se le presentó de irse al futbol de Europa hace unos años, pues el delantero mexicano afirma que fue en su etapa con las Chivas cuando fue contactado por un equipo de LaLiga de España.

El canterano del Toluca confirmó que el Espanyol del Barcelona lo quería llevar al viejo continente, pero antes de realizar el viaje a España, Alexis Vega se lesionó de la rodilla y su fichaje con el conjunto español se cayó por decisión del dueño del club.

“Estuve a nada de llegar al Espanyol de Barcelona”😳



Alexis Vega confiesa que pudo haber jugado en Europa#ASClaroW pic.twitter.com/OoSJ3W7vc7 — Claro Sports (@ClaroSports) September 9, 2026

Alexis Vega y su fichaje caído con el Espanyol de Barcelona

Una lesión antes de viajar a Europa fue lo que evitó que Alexis Vega pudiera fichar con el Espanyol de Barcelona y cumpliera el sueño de jugar en el viejo continente y en una de las cinco grandes ligas.

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“La verdad, no he tenido muchas propuestas para ir al futbol europeo; solo una vez, por ahí lo platiqué, que estuve a nada de llegar al Espanyol de Barcelona. Ya tenía un acuerdo cerrado con ellos; tenía que presentarme cuando estaba en Chivas. Me acuerdo que era un miércoles cuando me tenía que presentar y un viernes antes jugábamos con San Luis y mi representante me dijo que ya no viajara, que me quedara para viajar a Barcelona para presentar exámenes médicos y yo, por estar con mis compañeros y ser mi último partido, me lesionó la rodilla”, comentó Alexis Vega.

“Tuve un zoom con los doctores del Espanyol; me dijeron que no veían nada grave en la lesión, me querían llevar lesionado y allá me iban a operar, pero la última palabra la tenía el dueño y él quería que llegara, que me pusiera los zapatos y jugara. Lastimosamente, no se pudo dar esa oportunidad”, comentó Alexis Vega.

DCO