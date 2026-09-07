Jugadores del Toluca le dan sorpresivo uso a su trofeo de la Leagues Cup durante los festejos (VIDEO)

Los jugadores del Toluca hicieron algo inusual con el trofeo de la Leagues Cup.

Los futbolistas del Toluca usaron el trofeo de la Leagues Cup como vaso durante los festejos por su coronación en la competencia binacional, de la que se proclamaron campeones por primera vez después de derrotar 2-0 al Monterrey en la final.

El brasileño Luan, defensa de los Diablos Rojos, subió a sus instastories videos en los cuales se observa a los jugadores del equipo mientras llenan de latas de refresco y de hielo la copa que consiguieron tras su victoria en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.

¡Saben cómo festejar! 😉



Alexis Vega compartió imágenes de la Leagues Cup, tras el título del Toluca. 😈🏆#LigaMX pic.twitter.com/u0eZ3fef31 — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 7, 2026

Posteriormente, cada uno de los jugadores del Toluca bebió directamente desde el trofeo la bebida preparada, la cual fue revuelta con una de sus medallas, un hecho que no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Alexis Vega encabeza festejos del Toluca tras ganar la Leagues Cup

Uno de los principales protagonistas en la celebración del Toluca fue Alexis Vega, autor de uno de los dos goles con los que el equipo dirigido por Antonio Mohamed se impuso a Rayados en el duelo por el título de la Leagues Cup 2026.

El seleccionado nacional fue uno de los que más ambiente puso en el vestidor de los Diablos Rojos y cantó “Regalo de Dios”, uno de los temas de Julión Álvarez.

El veterano Jesús Gallardo también fue otro de los futbolistas del Toluca que más activo estuvo durante los festejos por la consecución de la Leagues Cup.

Toluca, primer mexicano que alza la Leagues Cup

El Toluca se convirtió en el primer club de la Liga MX en ganar la Leagues Cup desde que el torneo adquirió la etiqueta de oficial, pues en sus primeras dos ediciones fue de carácter amistoso.

Desde 2023 solamente se habían coronado representantes de la MLS, pero en este año se rompió esa racha e incluso las semifinales solamente las disputaron conjuntos del futbol mexicano.

Cruz Azul (2019) y León (2021) conquistaron el trofeo de la Leagues Cup antes de que fuera considerado oficial. Posteriormente se coronaron Inter Miami (2023), Columbus Crew (2024) y Seattle Sounders (2025).

EVG