¡Orgullo tricolor! Julián Quiñones estaría entre los nominados al Balón de Oro 2026

Julián Quiñones celebra uno de sus goles con México en el Mundial 2026.

Las grandes actuaciones de Julián Quiñones con el Al-Qadsiah y con la Selección Mexicana en el Mundial habrían puesto al delantero mexicano entre los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro 2026.

Según reportes de Sam Cohen y Ben Jacobs, el atacante de 29 años formará parte de los 30 futbolistas que aspiran a obtener este reconocimiento. La información se filtró un día antes de que France Football revele de manera oficial a los aspirantes para este premio.

¡¡QUIÑONES CANDIDATO AL BALÓN DE ORO!! 🚨🤯



Según reportes desde Europa, Julián Quiñones (29) 🇲🇽 integraría la lista de los 30 futbolistas nominados a ganar el BALÓN DE ORO 🇫🇷🥇



📌 Julián viene de ser campeón de goleo en Arabia Saudita 🇸🇦 y fue el MÁXIMO ARTILLERO de México en… pic.twitter.com/ST6rVe3fn5 — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) September 7, 2026

El gran 2026 de Julián Quiñones

Con cuatro anotaciones, Julián Quiñones fue el máximo goleador de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, en el que el Tricolor fue eliminado por Inglaterra en la ronda de octavos de final.

El delantero del Al-Qadsiah convirtió en cuatro de los cinco compromisos que México disputó en el magno evento de la FIFA. Solamente se fue en blanco en el triunfo por 1-0 sobre Corea del Sur en la fase de grupos, cotejo en el que el autor de la única diana fue Luis Romo.

La buena actuación de Julián Quiñones con el Tricolor en la Copa del Mundo corroboró su gran momento con el Al-Qadsiah, club con el que hizo 33 tantos en la campaña para terminar como líder de goleo, con lo cual consiguió la Bota de Oro en Arabia Saudita.

Con sus 33 goles en la Temporada 2025-2026 con los Caballeros del Este, Julián Quiñones superó a jugadores como el portugués Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) y el inglés Ivan Toney (Al-Ahli).

Otros mexicanos nominados al Balón de Oro

En caso de asegurarse su lugar entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2026, Julián Quiñones se uniría a cinco mexicanos que han sido nominados a este premio y sería el primer azteca en 11 años en aparecer en la lista de aspirantes.

El primer mexicano al Balón de Oro fue el exportero Memo Ochoa en 2007, año en el que brilló con la Selección Mexicana en la Copa América celebrada en Venezuela.

En 2010 y 2011 fueron los turnos de Rafa Márquez y Javier ‘Chicharito’ Hernández, de manera respectiva. Los más recientes habían sido Andrés Guardado y Giovani dos Santos en 2015.

Julián Quiñones forma parte de la plantilla del Al-Qadsiah desde el verano de 2024, cuando comenzó su aventura en Arabia Saudita tras haber sido bicampeón con el América.

EVG