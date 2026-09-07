¡Por fin! El equipo que está a nada de fichar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi; esto se sabe al momento

Parece que por fin el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi jugarán por primera vez en el mismo equipo. El encargado de reunirlos sería el exgoleador Carlos Tevez, quien fue compañero de las dos grandes estrellas del futbol internacional en la época contemporánea.

De acuerdo con información de TyC Sports, el ‘Apache’ invitaría al ‘Bicho’ y a la ‘Pulga’ a su partido de despedida, que se llevará a cabo en diciembre de este año en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera, casa del Boca Juniors.

"Tevez"



Por Carlos Tévez sobre Messi y Cristiano Ronaldo juntos en su despedida en La Bombonera.pic.twitter.com/6bS0V4ACpS — ¿Por qué es tendencia? Tendencias en Argentina (@TendenciaEnArgX) September 6, 2026

Hasta el momento no está confirmado este hecho, pero el citado medio argentino indicó que Carlos Tevez ya le hizo saber a la directiva de Boca Juniors su deseo de juntar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, los dos principales astros del balompié en las últimas dos décadas.

La experiencia de Tévez con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Carlos Tevez es uno de los futbolistas que puede presumir de haber tenido como compañeros a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi.

El ‘Apache’ coincidió con el lusitano durante la primera etapa del goleador en Inglaterra con el Manchester United, de 2007 a 2009; mientras que jugó por muchos años con el rosarino en la Selección Argentina (2005-2015), coincidiendo con el actual jugador del Inter Miami en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Carlos Tevez anunció su retiro como futbolista profesional el 4 de junio de 2022 tras un tercer y último periodo con el Boca Juniors, club con el que debutó en octubre de 2001.

TyC Sports también reportó que el exmediocampista italiano Andrea Pirlo y el exatacante inglés Wayne Rooney serían otros de los participantes en el partido de despedida del ‘Apache’, el cual estaría programado para el próximo 19 de diciembre.

Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi, una de las grandes rivalidades

Desde 2009 hasta 2018, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi fueron rivales en muchas ocasiones, pues en esa época el portugués era delantero del Real Madrid y el argentino brillaba con un Barcelona de época.

Durante una casi una década, LaLiga de España tuvo a los considerados dos mejores futbolistas en lo que va del siglo y del milenio.

Ver a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi en el mismo club ha sido durante estos años el sueño de muchos aficionados, y parece que por lo menos jugarán en el mismo equipo en la despedida de Carlos Tevez.

EVG